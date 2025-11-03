Ft
11. 03.
hétfő
kormány Tisza Párt bűncselekmény adatok Magyar Péter adatszivárgás

Szégyen ez a kormánynak amely nem segít, hanem politikai hasznot gyárt!

2025. november 03. 09:38

Ha tényleg igaz, hogy 200 ezer honfitársunk adatait lopták el, az nem vicc, hanem a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb választási bűncselekmény, az ellenzékiek megfélemlítése.

2025. november 03. 09:38
null
Jámbor András
Jámbor András
Facebook

„Ha tényleg igaz, hogy 200 ezer honfitársunk adatait lopták el, az nem vicc, hanem a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb választási bűncselekmény, az ellenzékiek megfélemlítése.

Ráadásul akkor mindezt az előző támadás után a magyar hatóságok és a kormány ölbe tett kézzel nézték végig!

Szégyen ez a kormánynak amely nem segít, hanem politikai hasznot gyárt!”

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
kimirszen
2025. november 03. 10:56
salátás 2025. november 03. 10:52 úgy, hogy az adathalász levelekben hazudni szoktak te idióta :DDD Ezért vagy buta paraszt. Honnan tudták meg hogy mi a lányom email címe és van OTP SZÉP kártyája? Csak nem onnan hogy feltörték az OTP rendszerét? :)))))))))))))
Válasz erre
0
0
sciohyper
•••
2025. november 03. 10:56 Szerkesztve
A szégyen te és az "iszkra" mozgalmad, és az, hogy nem vagytok böriben, de legalább betiltva!!! Meg az aktivistád, akinek az élettársa laptopján ott volt a -legalábbis részben - náluk készített pedos felvételek tömkelege!!!
Válasz erre
1
0
but-head
2025. november 03. 10:55
Te szerencsétlen hülyejámbor. Egy ilyen ügyben egy kormány pontosan annyit tehet, mint bármelyik (sértett) állampolgár: Feljelentést tesz . Ennyike. Vagy arra gondoltál, hogy "szóljon le" az rendőrségre (ügyészségre) hogy minden erőforrással kutassák fel az elkövetőket ??? Aztán meg nyígnátok, hogy "jajajajajjjjj kézivezérléssel irányítja az erőszakszervezeteket.
Válasz erre
1
0
obi-wankenobi
2025. november 03. 10:55
Remélem, ez a cikk azért intő példa a libsiknek. Ilyen bandika félékre akarják bízni az országot.
Válasz erre
0
0
