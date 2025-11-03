„Ha tényleg igaz, hogy 200 ezer honfitársunk adatait lopták el, az nem vicc, hanem a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb választási bűncselekmény, az ellenzékiek megfélemlítése.

Ráadásul akkor mindezt az előző támadás után a magyar hatóságok és a kormány ölbe tett kézzel nézték végig!

Szégyen ez a kormánynak amely nem segít, hanem politikai hasznot gyárt!”

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid