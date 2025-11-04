Súlyosabb a helyzet, mint gondoltuk: ötből négy kibertámadást ukránok követnek el Magyarországon

Ahogy vasárnap megírtuk: újabb példátlan adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, amelynek során 200 ezer felhasználó – akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak – érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra. A lista meglehetősen részletes; többek között az is kiderül belőle, hogy az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték –

egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is.

A listán szereplő lokációk és felhasználói adatok azért is kiemelten érdekesek, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek.

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja, amely egy civil nonprofit szervezet, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.