Fejvesztve menekülnek Magyar Péter emberei: úgy néz ki, nem merik megmérettetni magukat (VIDEÓ)
Ettől függetlenül mégis tett egy próbát Takács Péter.
Végül is csak 20 hónapja igyekszem felhívni erre a nagyérdemű figyelmét.
„Nahát! Puzsér Róbert 2025. novemberére rájött, hogy egy acsargó, szektatudatú, mindenkit leüvöltő falka alakult ki Magyar Péter körül.
Végül is csak 20 hónapja igyekszem felhívni erre a nagyérdemű figyelmét. Mindenesetre better late than never.
Mutatom a videót, amelyre válaszul írtam a tegnapi nyílt levelemet Puzsérnak.”
Mintha másfél éven keresztül ti fújtátok volna a lufit a nárcisztikus méregzsák körül Pottyondy Edinával, Egri Viktorral, Dévényi Istvánnal, Somogyi András „humoristával”, Tibi Atyával.
