Tisza Párt Puzsér Róbert Magyar Péter

Puzsér Róbert rájött, hogy egy acsargó, szektatudatú, mindenkit leüvöltő falka alakult ki Magyar Péter körül

2025. november 11. 11:46

Végül is csak 20 hónapja igyekszem felhívni erre a nagyérdemű figyelmét.

2025. november 11. 11:46
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Nahát! Puzsér Róbert 2025. novemberére rájött, hogy egy acsargó, szektatudatú, mindenkit leüvöltő falka alakult ki Magyar Péter körül.

Végül is csak 20 hónapja igyekszem felhívni erre a nagyérdemű figyelmét. Mindenesetre better late than never.

Mutatom a videót, amelyre válaszul írtam a tegnapi nyílt levelemet Puzsérnak.”

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

Jó reggelt kívánok, Róbert!

Mintha másfél éven keresztül ti fújtátok volna a lufit a nárcisztikus méregzsák körül Pottyondy Edinával, Egri Viktorral, Dévényi Istvánnal, Somogyi András „humoristával”, Tibi Atyával.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

belbuda
2025. november 11. 14:01
Bírom ezt a nyugati fényes gyereket…amúgy,hallgatva a Puzsit,nem értem, hogy miről beszél ez a dékás kisköcsög…🤷‍♂️
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. november 11. 13:17
"Puzsér Róbert rájött, hogy egy acsargó, szektatudatú, mindenkit leüvöltő falka alakult ki Magyar Péter körül". Aminek ő (volt) az egyik prominens alakja. Ez a képződmény ugyanazt a szélsőbalos, agresszív, gyűlölködő, mocskolódó, primitív proli stílust műveli, mint peti, és segített is a zselézett tarajú kiskakas szekerét tolni. Most pedig, hogy fogyni kezdett a messiás úr körül a levegő, lassan még az őrjöngő, primitív, gyűlölködő hívei is elkezdenek elfordulni tőle. Lehet, hogy ők már tudnak valamit, amit a kiskakas még nem?
Válasz erre
0
0
strz-123
2025. november 11. 13:15
Mi az a dolog ami nem szektatudatot generál a baloldal körül? Komolyan kérdezem. AZ ideológusaik, a művészi vagy akadémiai életben létező haszonlesőik, a médiájuk, a zsákjukban lebzselő világmegváltóik - minden ötlet, és az azt követő megvalósítás, annak eredménye mind messianisztikus alapállapotot, és szektás végeredményt mutat. Egyik kedvencem a Picasso kultusz, ami messze nem lenne akkora ha nem lett volna a történelmi pillanat, amikor a nemzetközi bolsevizmusnak hősökre és messiásokra, zsenikre volt szüksége - Picasso pedig meglátta a piaci rést ás kínálkozó lehetőséget. A mindig az újra, forradalmira vágyó kereskedők és galériatulajdonosok, a művészi világ és a "szakértők" által felvilágosított nyugati milliomos vevők - mind igényelték a Picasso karaktert. Nemrégen láttam a Máltai barlangrajzot egy bikáról, ahonnan Picasso a híres egyvonallal rajzolt bikáját lopta:) Tudjuk, zseni. És igaza volt. Miért dolgoznál hónapokig egy mesterművön, mikor naponta százat is tudsz zseniálni
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. november 11. 12:57
Puzsér rájött, hogy nem fér fel a szekérre.
Válasz erre
2
0
