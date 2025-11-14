Óriási a botrány: Orbán Viktor olyat mondott, amiért a „szalonból” való azonnali kitiltás jár

Ezt a gyermekszegénységes álhírt betolni nem volt szép, Egon úr!
Azért van a műsorvezető kezében iPad és a fülén szerkesztő, hogy ne kövessen el élő adásban statisztikával való visszaélést. Kohán Mátyás írása.
Döbbenet, a miniszterelnök tendenciákról és földrajzi bontásról beszél! Pedig mennyivel előremutatóbb kiposztolni egy fél füllel hallott téves adatot és szörnyülködni rajta egy sort.
Most, hogy Magyar Pétertől Horn Gáboron át Mérő Veráig minden illetékes ellenzéki teátrálisan kiszörnyülködte magát azon, hogy a miniszterelnököt úgymond váratlanul érte Rónai Egon „mélyszegénységgel” kapcsolatos – téves – számadata, sőt,
egy szerepét túltoló Dobrev Klára-epigontól azt is megtudhattuk, hány gyereknek „a karácsonyi ajándék-álma egy szelet rántott hús”
(konkrétan például Mórahalmon hétfőn rántott csirkamell volt az oviban az ebéd, ferencvárosi óvodákban jövő csütörtökön lesz megint étlapon a rántott sertésszelet, Kazincbarcikán pénteken (főtt kölessel, zöldborsós rizzsel és csemegeuborkával), de nem szemlézem tovább az interneten mindenki számára elérhető menüsorokat, mert akkor meg az lesz a baj, hogy hány helyen tömik a szegény kis lurkókat olajban sült hússal),
vegyük már egymást és különösen a témát egy kicsit komolyabban, és nézzünk rá a helyzetre úgy, ahogy azt történetesen a miniszterelnök is szorgalmazta –
demagóg szlogenek helyett a számok (méghozzá a helyes számok) mögé nézve, értelmesen.
Azért van a műsorvezető kezében iPad és a fülén szerkesztő, hogy ne kövessen el élő adásban statisztikával való visszaélést. Kohán Mátyás írása.
Tisztázzuk először is, hogy de, az interjúban Rónai Egon sajnos egy pillanatra keverte a „mélyszegénység” és a „szegénység vagy szegénységnek való kitettség” fogalmát, amit aztán korrigált ugyan, de attól még a publikumban tévesen rögzült. Talán azért is, mert
maga a TISZA-vezér is simán úgy idézte és úgy terjesztette, hogy Magyarországon „minden ötödik gyermek mélyszegénységben él” – fura is, hogy ezen senki nem akad fenn,
tehát hogy az aspiráns ilyen szinten el van tájolódva, pedig nem egy interjúszituációban tévedett, illetve bizonytalanodott el, hanem ő maga posztolta ki, azon a telefonján, amelyen bármely adatot előkereshetne és ellenőrizhetne.
Ezután ráadásul a riporter hozzátette: az, hogy minden ötödik magyar gyermek ki van téve a szegénységnek vagy a kockázatának,
„az Európai Unióban is kirívóan rossz adat” – pedig nem, a középmezőnyben vagyunk. A kormányfő is biztos volt abban, hogy Rónai Egon téved,
de természetesen nem kezdett hisztizni és propagandistázni (milyen bizarr ötlet, ki tenne ilyet?), hanem javasolta, hogy ennek nézzenek utána pontosan és térjenek vissza a kérdésre legközelebb. Nem teljesen világos, hogy ez mennyiben vállalhatatlanabb politikusi attitűd, mint szakpolitikai javaslatokkal elő nem állva, hanem csupán hergelve beblöffölni a népnek egy téves statisztikai adatot, kifejezetten kérve is mindenkit az álhír terjesztésére.
Amiben Magyarország valóban továbbra is rosszabb az átlagnál, az a súlyos nélkülözés (azaz a mélyszegénység) aránya, de az nem 20 százalékos (legfeljebb Romániában, ahol 21,2 százalék) –
az Eurostat szerint 2024-ben a 18 éven aluli magyarok 12,9 százaléka volt érintett, ami a görögök és a bezzegspanyolok közötti arány.
Ami a tendenciát illeti, 2015-ben még 32,5 százalékon állt a mutató (Magyar Péter akkoriban lett a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatája), majd 2021-re (amikor a Diákhitel Központ vezetőjének száját elhagyta a „soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon” állítás) 15,6 százalékra csökkent, onnan mérséklődött aztán némi ingadozással tovább 12,9-re. Ez (a 2010-es 530 ezerrel szemben) nagyjából 217 ezer gyermeket jelent.
Németországról, ahol viszont a gyermekszegénység nő, pont most jött ki egy UNICEF-jelentés: aszerint ott több mint 1,3 millió gyermek él nélkülözésben, beleértve a meleg étel vagy a fűtött lakás hiányát, illetve a két párnál kevesebb cipőt
– az érintett magyar gyerekeknek ettől semmivel nem lesz jobb, az azonban látható, hogy a javulás nem evidens, simán lehet rontani is a helyzeten.
Tegyük emellé azt a becslést, hogy „a magyar társadalom közel egyötöde szenvedélybeteg szülők mellett nevelkedik vagy nevelkedett”. Inkompetens érzéketlen valóságtagadó-e vajon az a politikus, aki ahelyett, hogy egyetlen szegénységi számadat alapján könnyes szemmel belengetné a családi pótlék megtriplázását és a segélyek növelését, vagy elkezdene vagdalkozni azzal, hogy hamis „propaganda” állítást fogalmaz meg a kérdező, inkább elismeri, hogy ezt itt jobban meg kéne kapargatni ahhoz, hogy érvényes állításokat lehessen megfogalmazni?
Hiszen ha kiderül, hogy a mélyszegény családok jelentős részében szenvedélybetegség pusztít, szimpla pénzesővel pont nem megyünk semmire, sőt.
Ezzel szemben a herbál elleni fellépés és a vonatkozó prevenció például helyes iránynak tűnik; de aki szívén viseli a gyerekek sorsát, az demagóg szövegek helyett előállhat okos ötletekkel arra nézvést is, hogy miként lehetne felvenni a küzdelmet a kannás borral szemben, főleg, ha sokadik generációs alkoholizmussal állunk szemben. Egy biztos: lehúzó üzenetekkel, állambácsira mutogató panaszáradattal, a drog üldözésének leszólásával nemigen.
Az akár jogos felvetés lehet, hogy ezen miért most kell elkezdeni gondolkodni, 15 év kormányzás után (amely időszak alatt – a hozzáértő Forgács István romaügyi szakértőt idézem – egyebek mellett „80-100 ezer cigány ember tudott új belépőként stabilan elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, elsősorban a közfoglalkoztatásból kilépve”, és a romák körében nyolc év alatt megfeleződött a mélyszegénység), akkor viszont vegyük ezt komolyan,
és sérelmezzük azt is, hogy a TISZA Párt programja semmi információval nem szolgál a témában,
miközben a pártvezér rendszeresen fotózkodik alkohollal a kezében. (Tudom, tudom, a Fidesz pedig engedélyezte a házi pálinkafőzést – de nem látok olyan tiszás tervet, amely ezt megszüntetné, vagy a kocsmákat bezárná.)
Hát a kábítószerről talál valaki bármit is Magyar Péter programpontjai között?
Vagy ennyire nincs már önbizalom a nagyszabású kormányváltást illetően? Mindenki csakis arra vár, hogy Orbán Viktor javítson tovább a szegénységi statisztikákon?
Száz közvélemény-kutatásnál is árulkodóbb mozzanatok ezek.
Itt jegyzem meg a fiatalok kedvéért, hogy az se öröktől fogva létező szabály ám, hogy a családi pótlék iskolába járáshoz van kötve, hanem az Orbán-kormány 2010-es húzása – egy 2018-as tanulmány szerint az intézkedés nyomán „egyértelműen és tartósan” csökkent az általános iskolai hiányzás, a szakiskolákban azonban problémaként merült fel, hogy az igazolatlanul hiányzók orvosi igazolásokat szereztek, és a szülők egy része még segít is a csalásokban, nem tartván problémának a lógást.
Mintha itt például felsejlene az egyén felelősségének kérdése. Erről esetleg valaki valamit?
Felzúdulást váltott ki az is, hogy a kormányfő a gyermekszegénységgel kapcsolatban felvetette, meg kell nézni az etnikai arányokat. Valahol különös, hogy amikor megy a pejoratív vajdázás és Orsós-ozás, akkor szem se rebben, ám amikor maga a célszemély kiejti száján szociológiai vonatkozásban, tényszerűen a „cigány” szót, hirtelen árad a döbbenet.
Igaz, hogy az októberben közzétett legfrissebb uniós romaügyi jelentés ismét azt mutatja, hogy Magyarország relatíve jól (és egyre jobban) áll a romák oktatását, életkörülményeit és foglalkoztatását illetően, így többek között itt van kitéve a legkevesebb roma gyermek a szegénységnek – de még ez az arány is 58 százalék.
Ami ugye két és félszer annyi, mint az össztársadalomban mért 22,9.
Mélyszegénységet a kiskorú romák 32 százalékánál állapítottak meg az uniós kutatók Magyarországon – európai viszonylatban ez nem rossz szám, de látjuk, hogy ez is majdnem két és félszerese az országos átlagnak.
Aki ennek kimondását rasszizmusnak véli és diszkriminációt kiált, az pont azt a „kollektív áldozatiságot” erősíti meg, amely akadályozza az egyéni felelősségvállalást, beleértve a szorgos tanulást és a munkaerőpiaci helytállást.
Most épp a matematika törvényei és a legfrissebb uniós (!) felmérések cáfolják a TISZA-vezért. Francesca Rivafinoli írása.
Itt emelendő ki, hogy az uniós jelentés szerint Magyarországon 2016 óta tovább csökkent a romák elleni társadalmi diszkrimináció: zaklatást például 9 százalék élt át –
feleannyian, mint 2016-ban és mint amennyi az uniós átlag.
A megkérdezett romák 62 százaléka mondta azt, hogy bízik a rendőrségben, ami egy kicsivel még jobb is, mint az össztársadalmi átlag, a munkahelyén pedig 89 százalék nem tapasztalt semmiféle diszkriminációt, ami szintén Európa-bajnok arány.
Lehetne még fejtegetni, hogy régiós bontásban a Közép-Dunántúl, Budapest és a Nyugat-Dunántúl lakói mára a szegénységnek legkevésbé kitett európaiak közé tartoznak
(még Közép-Svájcban, Felső-Bajorországban és Liguriában is nagyobb szegénységi kockázatot mér az Eurostat),
és furán hangzik, de az Észak-Alföld is jobb arányt produkál, mint a Kanári-szigetek, Szardínia vagy Brüsszel (ahol 26,3 százalékos a kitettség, szemben az észak-alföldi 23 százalékkal), ami mintha megerősítené a miniszterelnök azon állítását, hogy egy szám nem szám, és érdemes árnyaltan, különféle bontásokban vizsgálni a kérdést.
De kétségtelenül munkásabb az ilyesmi, mint kiposztolni, hogy gyerekek tömegei még karácsonyra is csak álmodnak egy kicsinyke szelet rántott húsról.
Sokan rémülten tekintgetnek körbe ezekben a napokban, hogy mi van, ha mégis elmarad a „rendszerváltás”. Pedig aggodalomra semmi ok: annál nagyobb rendszerváltást elképzelni sem lehetne, mint hogy az ellenzéki értelmiség négyévente felsülő jeles megmondóemberei egy napon abbahagyják az üres rémüldözést és hergelést, feltűrik az ingujjukat, és elkezdenek maguk is tenni például azért, hogy a mélyszegény ne legyen mélyszegény, a motiválatlan pedig ráérezzen a tisztes munka ízére.
Jelöltállítás se kellene hozzá, és áprilisig se kellene várni.
Egek, a magyar miniszterelnök firkál! Csakúgy, mint Churchill, Eisenhower vagy Bill Gates tette. Francesca Rivafinoli írása.
(Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala)
Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.
Ez lenne a befogadás és az egyenlőként kezelés? Az volna a keresztényi bánásmód, ha felebarátainkat döngöljük tovább befelé az áldozatszerepbe? Francesca Rivafinoli írása.
