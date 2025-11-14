Óriási a botrány: Orbán Viktor olyat mondott, amiért a „szalonból” való azonnali kitiltás jár

Tisztázzuk először is, hogy de, az interjúban Rónai Egon sajnos egy pillanatra keverte a „mélyszegénység” és a „szegénység vagy szegénységnek való kitettség” fogalmát, amit aztán korrigált ugyan, de attól még a publikumban tévesen rögzült. Talán azért is, mert

maga a TISZA-vezér is simán úgy idézte és úgy terjesztette, hogy Magyarországon „minden ötödik gyermek mélyszegénységben él” – fura is, hogy ezen senki nem akad fenn,

tehát hogy az aspiráns ilyen szinten el van tájolódva, pedig nem egy interjúszituációban tévedett, illetve bizonytalanodott el, hanem ő maga posztolta ki, azon a telefonján, amelyen bármely adatot előkereshetne és ellenőrizhetne.

Ezután ráadásul a riporter hozzátette: az, hogy minden ötödik magyar gyermek ki van téve a szegénységnek vagy a kockázatának,