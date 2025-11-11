„Hiába jött ki már szombaton a szenzációt keltő hír, hogy Magyarország mentességet szerzett az oroszországi földgázt és olajat érintő USA-szankciók alól – ez volt legalábbis a legfontosabb kimenetele a nagy munkaebédnek a Fehér Házban, amelyre a miniszterelnököt nem csupán egy fél tucat minisztere, de influenszerei hada is elkísérte a különgépen – a részletekről egyelőre korlátozott a tudásunk.

Vita folyik arról, hogy a szankciós mentesítés az a klasszikus, egyéves formula, amit például Németországnak is adott az amerikai kormány, vagy ahogy azt a kormány miniszterei határozottan állítják, folytatólagos, időhatár nélküli, állandó mentesség. Akármelyik is az igazság, tagadhatatlan, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása elérte a legfontosabb célját: demonstrálta, hogy politikailag meg tudja kerülni az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot, és közvetlenül tud politikát alakítani kettesben az amerikai elnökkel.

Ez mindenképpen példa nélküli, és nem is érdemes kicsinyíteni.

Súlyosan és visszavonhatatlanul csalódni fog ugyanakkor kétféle magyar politikai csoport ennek a megállapodásnak a következményeképpen.”