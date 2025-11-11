Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország szankciók Orbán Viktor vélemény

Orbán Viktor sikeresen megkerülte az EU-t, de ez sem lesz olcsó

2025. november 11. 18:08

Kétféle magyar politikai csoport is súlyosan és visszavonhatatlanul csalódni fog a – bizonyos tekintetben példa nélküli – Trump–Orbán-megállapodás következményeképpen.

2025. november 11. 18:08
null
Tóth Csaba Tibor
Tóth Csaba Tibor
Öt

„Hiába jött ki már szombaton a szenzációt keltő hír, hogy Magyarország mentességet szerzett az oroszországi földgázt és olajat érintő USA-szankciók alól – ez volt legalábbis a legfontosabb kimenetele a nagy munkaebédnek a Fehér Házban, amelyre a miniszterelnököt nem csupán egy fél tucat minisztere, de influenszerei hada is elkísérte a különgépen – a részletekről egyelőre korlátozott a tudásunk.

Vita folyik arról, hogy a szankciós mentesítés az a klasszikus, egyéves formula, amit például Németországnak is adott az amerikai kormány, vagy ahogy azt a kormány miniszterei határozottan állítják, folytatólagos, időhatár nélküli, állandó mentesség. Akármelyik is az igazság, tagadhatatlan, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása elérte a legfontosabb célját: demonstrálta, hogy politikailag meg tudja kerülni az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot, és közvetlenül tud politikát alakítani kettesben az amerikai elnökkel.

Ez mindenképpen példa nélküli, és nem is érdemes kicsinyíteni.

Súlyosan és visszavonhatatlanul csalódni fog ugyanakkor kétféle magyar politikai csoport ennek a megállapodásnak a következményeképpen.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kukasmacska
2025. november 11. 18:24
Szó sincs megkerülésről. Csak az EEÁ vezetői (ami egyébként nem létezik) azt hiszik, hogy minden ország vezetője az ő beosztottjuk és önállóan szarni sem mehetnek. Hát, nem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!