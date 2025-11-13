Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Medgyessy Péter Lázár János Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor Bihari Ádám

Kielemezték Orbán Viktor öltözködési stílusát, de Lázár János sem úszta meg (VIDEÓ)

2025. november 13. 22:40

Orbán Viktor, Lázár János, Gyurcsány Ferenc és Medgyessy Péter öltözködését is véleményezte új podcastjában Bihari Ádám. A stílustanácsadótól megtudhatjuk, mikor jellemezte Orbán Viktor öltözködését az avantgárd stílus(!), és hogy mi a helyzet Lázár János „lázárinfós” zöld szettjeivel.

2025. november 13. 22:40

Orbán Viktor: világvezetői stílustrend

Orbán Viktor öltözködési stílusára első miniszterelnöki ciklusában a konzervatív vonal volt jellemző: többnyire sötét öltönyt viselt, és szinte kizárólag a nyakkendők színével játszott. Az ellenzékben eltöltött években már

kifejezetten avangárd stílusra váltott: mintás zakókat, öltönyöket, ingeket viselt, a nyakkendői „izgalmasak” voltak, és jól kombinálta mindezeket egymással

– idézte fel Bihari Ádám.

Orbán Viktor öltözködési stílusa tipikusan konzervatív 

A kormányfő 2010-től visszatért az abszolút konzervatív stílushoz: a sötét öltöny, fehér ing szinte állandó, a nyakkendő színével variál, „letisztult az öltözködése” – fogalmazott a stílustanácsadó, hozzátéve: 

a világ vezetőinél ez az abszolút sikertrend.

Lázár János: mindig a megfelelő öltözékben

Lázár János öltözködési stílusa a szakértő szerint „karizmatikus”, őt tartja a legjobban öltözött politikusnak a rendszerváltás óta. 

Nagyon érzi, mit kell vidéken viselni”

– tette hozzá, utalva a Lázárinfók ikonikus zöld kabátjaira, pulóvereire, ingjeire. Ezzel együtt pontosan ismeri a határt – jelentette ki Bihari Ádám –, jól tudja, hogy melyik rendezvényen milyen ruházatban jelenjen meg.

Lázár János „vidéki” stílusa bejön Bihari Ádámnak Forrás: Facebook/Lázár János
Lázár János „vidéki” stílusa bejön Bihari Ádámnak
Forrás: Facebook/Lázár János

Medgyessy és Gyurcsány: az elegáns és a casual-bajnok

Bihari Ádám Medgyessy Pétert tartja az (egykor) legelegánsabban öltözött miniszterelnöknek; számára ez a fajta ruházat nem csupán munkaruha volt, és „talán ő tudott a legszebben nyakkendőt kötni” – fűzte hozzá. 

Ezt is ajánljuk a témában

Arra is kitért: Gyurcsány Ferencnek öltözködés szempontjából jót tett, hogy visszavonult, az ő casual-öltözködését tartja a legizgalmasabbnak. Miniszterelnöksége idején tudott elegánsan öltözködni, ugyanakkor – fűzte hozzá Bihari Ádám – nagyon mellé is tudott lőni.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!