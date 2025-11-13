Kielemezték Orbán Viktor öltözködési stílusát, de Lázár János sem úszta meg (VIDEÓ)

Évforduló: 20 éve jelentette be lemondását Medgyessy Péter, aki később árulónak nevezte Gyurcsányt
Az MSZP rosszul szerepelt a 2004-es EP-választásokon, ezután lett válságos Medgyessy helyzete.
Orbán Viktor, Lázár János, Gyurcsány Ferenc és Medgyessy Péter öltözködését is véleményezte új podcastjában Bihari Ádám. A stílustanácsadótól megtudhatjuk, mikor jellemezte Orbán Viktor öltözködését az avantgárd stílus(!), és hogy mi a helyzet Lázár János „lázárinfós” zöld szettjeivel.
Orbán Viktor öltözködési stílusára első miniszterelnöki ciklusában a konzervatív vonal volt jellemző: többnyire sötét öltönyt viselt, és szinte kizárólag a nyakkendők színével játszott. Az ellenzékben eltöltött években már
kifejezetten avangárd stílusra váltott: mintás zakókat, öltönyöket, ingeket viselt, a nyakkendői „izgalmasak” voltak, és jól kombinálta mindezeket egymással
– idézte fel Bihari Ádám.
A kormányfő 2010-től visszatért az abszolút konzervatív stílushoz: a sötét öltöny, fehér ing szinte állandó, a nyakkendő színével variál, „letisztult az öltözködése” – fogalmazott a stílustanácsadó, hozzátéve:
a világ vezetőinél ez az abszolút sikertrend.
Lázár János öltözködési stílusa a szakértő szerint „karizmatikus”, őt tartja a legjobban öltözött politikusnak a rendszerváltás óta.
Nagyon érzi, mit kell vidéken viselni”
– tette hozzá, utalva a Lázárinfók ikonikus zöld kabátjaira, pulóvereire, ingjeire. Ezzel együtt pontosan ismeri a határt – jelentette ki Bihari Ádám –, jól tudja, hogy melyik rendezvényen milyen ruházatban jelenjen meg.
Bihari Ádám Medgyessy Pétert tartja az (egykor) legelegánsabban öltözött miniszterelnöknek; számára ez a fajta ruházat nem csupán munkaruha volt, és „talán ő tudott a legszebben nyakkendőt kötni” – fűzte hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Az MSZP rosszul szerepelt a 2004-es EP-választásokon, ezután lett válságos Medgyessy helyzete.
Arra is kitért: Gyurcsány Ferencnek öltözködés szempontjából jót tett, hogy visszavonult, az ő casual-öltözködését tartja a legizgalmasabbnak. Miniszterelnöksége idején tudott elegánsan öltözködni, ugyanakkor – fűzte hozzá Bihari Ádám – nagyon mellé is tudott lőni.
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor