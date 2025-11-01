Ft
11. 01.
szombat
Halottak Napja mindenszentek halloween

Csontváz a gyereken: meddig a pontig jópofa a „csokit vagy csalunk"-jelenség?

2025. november 01. 08:01

Csokit vagy csalunk! – ez a rövid felszólítás ezekben a napokban sokfelé felhangzott, felhangzik a mostanra több napossá terebélyesedett halloweeni „ünnepkörben”. Az angolszász eredetű halloween, mindenszentek előestéje az elmúlt években elterjedt hazánkban is – arról megoszlanak a vélemények, hogy kultúraidegen-e nálunk, avagy sem.

2025. november 01. 08:01
null
Mészáros Erika

Október utolsó és november első napjaival minden évben elérkezünk a halottainkról való emlékezés időszakába. A temetők megtelnek mécsesekkel, virágokkal, a szeretteikre emlékezőkkel – nem mindenki tartja azonban számon, hogy mire (kikre) emlékezünk pontosan mindenszentekkor – azaz november 1-jén –, és mi az, amire másnap, halottak napján. 

Mindenszentek és halottak napja: mécsesekkel, emlékezőkkel telnek meg a temetők. Forrás: MTI/Kocsis Zoltán
Mindenszentek és halottak napja: mécsesekkel, emlékezőkkel telnek meg a temetők. Forrás: MTI/Kocsis Zoltán

Talán még kevesebben tudják, 

honnan érkezett a halloween-kultusz, amely ma már nem csak amolyan előestéje mindenszentek ünnepének, de lassan önálló ünnepkörré terebélyesedik.

Szinte észrevétlenül, de határozottan lopódzott be a keresztény kultúrájú országok ünnepei közé: hazánkban is évről évre egyre karakteresebb külsőségekkel és üzenetekkel van jelen. Az angolszász eredetű ünnep mára „intézményesült” idehaza is, nem ritka, hogy az oktatási-nevelési-kulturális intézmények is rendezvényekkel, programokkal várják az érdeklődőket.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Hódolat a „holtak urának”

Halloween eredetileg a „kóbor lelkek” kelta eredetű ünnepe volt; az őszi napéjegyenlőség és a téli napforduló közé eső újév ünnepe, a Samhain, az év sötétebb részének kezdete, amikor a kelták a napistennek és a holtak urának hódoltak. 

Nevének eredete, az angol „All Hallows' Eve”, azaz „mindenszentek előestéje” arra utal, hogy 

a kereszténység felvételével összekapcsolódott mindenszentek és halottak napjának keresztény ünnepeivel. 

A kelta „verziónak” nem sok köze volt persze a keresztény tanításhoz: a hiedelem szerint ezen a napon a holtak lelke szabadon kóborolt a mi világunkban, és ha kedve úgy hozta, meg is telepedett az élőkben. A rémisztő jelmezek eredetileg arra szolgáltak, hogy elijesszék a holtakat. Sőt: áldozatokat is bemutattak azért, hogy ezek a nyugtalan lelkek megtalálják az utat a békesség felé.

 

Holtak és szentek, mindenszentek

Magyarországon a mindenszentek ünnepe mára 

„protestantizálódott”, vagyis mintegy eggyé vált a halottak napjával: már mindenszentekkor is a halottainkra emlékezünk,

épp úgy „temetőjáró” nap lett, mint november 2-a. Mindenszentek márpedig nem erről szól: a világegyház egyik kiemelkedő fontosságú ünnepe, amelyen nem elhunyt szeretteinkre és a halálra emlékezünk, hanem valamennyi megdicsőült lélekre – vagyis szentre –, akikről az egyházi kalendárium név szerint nem emlékezik meg. (Az elmúlt évezredek minden szentjének érthető módon lehetetlen volna külön emléknapot „szentelni”…) 

Mindenszentek, halottak napja – november első napjaiban a halottainkra emlékezünk. Fotó: Balogh Zoltán MTI/MTVA
Mindenszentek, halottak napja – november első napjaiban a halottainkra emlékezünk. Fotó: Balogh Zoltán MTI/MTVA

A mindenszentek a katolikusoknál kötelező egyházi ünnep is – érthető tehát, ha 

sokak szerint nem méltó, sőt, groteszk az azt „bevezető” halloween, a maga külsőségeivel és üzenetével. 

A rémisztő jelmezek – boszorkány, vámpír és más túlvilági, gonosz lények – felöltését nem tiltja ugyan a keresztény tanítás, ámbár a Katolikus Egyház Katekizmusának 2117-es pontja így rendelkezik: 

A mágia és a varázslás valamennyi fajtája, melyek által úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne az okkult hatalmak fölött, mintha szolgálatukra tudnák kényszeríteni őket és természetfölötti hatalomhoz jutnának általa felebarátjuk fölött – még ha az egészségét akarnák is visszaadni –, súlyosan ellenkeznek a vallásosság erényével.”

Persze ne legyünk álszentek, senki nem gondolja komolyan, hogy a felöltött jelmezeknek bármi közük lehet az okkult dolgokhoz, az üzenet maga mégis sokak számára elgondolkodtató. Épp emiatt egyre többen zárkóznak el a halloween „megülésétől”.

Zebegény polgármestere, Ferenczy Ernő Ervin a minap közleményben tudatta: a halloweenhez köthető külföldi szokás összeegyeztethetetlen a település, Magyarország és a magyar emberek hagyományos értékrendjével. E sorokat a település vezetője azt követően jegyezte közösségi oldalán, hogy két önkormányzati képviselő engedély és egyeztetés nélkül szervezett halloweeni közösségi programot a templom előtti főtérre. „Az esemény október 31-én nem valósulhat meg – sem jogi, sem erkölcsi, sem kulturális okokból. Ez nem támadás senki ellen, hanem a település védelme” – jelentette ki a polgármester.

Csontváz a gyereken

Az „importált” ünnep Magyarországon mintha elkezdett volna helyi sajátosságokat ölteni. Míg az Egyesült Államokban a boszorkány-, varázsló- és vámpírjelmezek a legnépszerűbbek az idén (is), addig 

mifelénk felfutóban vannak a csontvázat ábrázoló kezeslábasok.

Ha a magyar gyerekek és anyukák ezzel rá is licitálnak a hátborzongató tengerentúli „trendre”, a költési szokásokban egyelőre – egyelőre… – távol vagyunk attól. Az amerikai kereskedelmi szakportál, az nrf.com arról ír, hogy a halloweeni kiadások 2025-ben rekordot döntöttek, elérve a 13,1 milliárd dollárt. Ez azt jelenti, hogy 

a lassan egyhetessé duzzadt „ünnepkörben” a családok átlagosan 114 dollárt költenek jelmezekre, édességre és persze díszekre, amelyekkel kísérteties csodaországgá varázsolják a családi fészket.

Elmondható tehát, hogy a halloween Amerikában egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel bír, a virágárusokat igencsak megörvendeztető Valentin-naphoz és az elüzletesedő karácsonyhoz hasonlóan.

Csokit vagy csalunk! – azaz „trick or treat”. Ez a felszólítás, amivel halloweenkor a házról házra járó, ijesztő jelmezt viselő gyerekek édességet „követelnek” maguknak, majd, ha megkapták, odébbállnak. Az eredeti kifejezésben a „trick” szócska nem annyira csalást, mint inkább csínyt jelent, de a magyar nyelvben inkább az előbbi forma terjedt el.

Vonulnak a szentek

Sződligeten a helyi plébánia mindenszentekkor megrendezi a szentek felvonulását: ezekre az alkalmakra a gyerekek – de akár felnőttek is – rémisztő jelmezek viselése helyett egy-egy, számukra kedves szentnek öltöznek be. 

A felvonulás végén, nagy füstfelhő közepette megjelenik a pokoli kígyó, egy sárkány, amelyet ott helyben le is győz a szentek serege – vagyis a jelmezes gyerekek...

Ez – mondta el a Mandinernek Markovics Milán Mór, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója – nemcsak hogy jópofa, de 

nagyszerű keresztény válasz a halloween-ünnepre”. 

Hozzátette: ettől függetlenül szerinte halloween nem igényel keresztény választ. „A Halál Triduuma, vagyis háromnapos ünnepi szakasza összekapcsolja a mindenszenteket, a halottak napját és azok előestéjét, a halloweent, melynek az elnevezése is keresztény”. A pokol és a gonosz erők borzalmasak – idézte fel –, de rávilágítanak egyben a megváltásra is.

„A töklámpás szó szerint rávilágít a gonoszra, mert megmutatja azt” – fogalmazott a katolikus teológus, kánonjogász.

Megerősítette: mindenszentek ünnepén az isteni világosságba jutottakat ünneplik, halottak napján pedig azokról emlékeznek meg, akik még – a katolikus álláspont szerint – a tisztítótűzben szenvednek. 

Mint elmondta, halloween három ünnepre mutat: emlékezzünk a végső dolgokra – a halálra, az ítéletre, a pokolra és a mennyre. A teológus szerint abban kell hitelesnek lenni, amiben az ember hisz, „Európa keresztény jövője is ezen múlik majd”. 

És a végére: íme a magyar halloween!

A kelták „óévbúcsúztatójához” egészen hasonló külsőségeiben egy magyar népszokás: a lucázás, december 13-án. Ezen a napon tököt faragtak a régi világban, a gyerekek és a fiatalok pedig csínyeket követtek el. Luca ünnepének azonban nincs köze semmiféle Amerikából importált halottkultuszhoz – persze annak sincs már túl sok köze a kelta Samhainhoz…

Nyitókép: Vasvári Tamás MTI/MTVA

 

Obsitos Technikus
2025. november 01. 08:34
Semeddig. Már az első pontnál sem.
1
0
Ekrü123
•••
2025. november 01. 08:30 Szerkesztve
Elgondolkodtató, hogy a húsvéti locsolkodást bőszen ellenző ballibek , akik azzal érveltek, hogy: 1. terhet ró a lányos családokra a csoki tojások beszerzése 2. A sok csoki egészségtelen 3. Ismeretlenek csengetnek be locsolás céljából és zaklatják napközben az embereket nos azok mennyire odavannak az esti csokikoldulásért, ami: 1. terhet ró a családokra mind a jelmezek beszerzése, mind pedig a csokik beszerzése 2. a sok csoki egészségtelen 3. Vadidegenek csöngetnek be és zaklatják az embereket sötétedés után. 4. Gyermekek kószálnak a sötétben az utcákon Továbbá elég ízléstelen, hogy miközben én a szeretetteimre emlékszem ezen napon, addig ismeretlenek elvárnák tőlem, hogy tartsak otthon csokit, adjam nekik és még vágjak jó pofát hozzá, hogy este becsöngetve zaklatnak. Hát nem. Remélem nem lesz senki aki megpróbálja, mert seprűvel kergetem tovább, csak hogy stílusos legyek.
2
0
zrx8
2025. november 01. 08:28
Az édességipar által mesterségesen terjesztett kamu népszokás. Ld. még: Valentin-nap.
2
0
ördöngös pepecselés
•••
2025. november 01. 08:27 Szerkesztve
a kultúrák mindig hatottak egymásra, keveredtek, átalakultak, eltűntek, diadalmaskodtak ez a Haloween már csak ócska kínlódás akárcsak a Valentin nap amit az internácik felkaroltak a szent fogyasztás nevében. A Sária majd eldönti, hogy megy vagy marad.
1
0
