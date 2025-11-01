Csontváz a gyereken: meddig a pontig jópofa a „csokit vagy csalunk”-jelenség?

Csokit vagy csalunk! – azaz „trick or treat”. Ez a felszólítás, amivel halloweenkor a házról házra járó, ijesztő jelmezt viselő gyerekek édességet „követelnek” maguknak, majd, ha megkapták, odébbállnak. Az eredeti kifejezésben a „trick” szócska nem annyira csalást, mint inkább csínyt jelent, de a magyar nyelvben inkább az előbbi forma terjedt el.

Vonulnak a szentek

Sződligeten a helyi plébánia mindenszentekkor megrendezi a szentek felvonulását: ezekre az alkalmakra a gyerekek – de akár felnőttek is – rémisztő jelmezek viselése helyett egy-egy, számukra kedves szentnek öltöznek be.

A felvonulás végén, nagy füstfelhő közepette megjelenik a pokoli kígyó, egy sárkány, amelyet ott helyben le is győz a szentek serege – vagyis a jelmezes gyerekek...

Ez – mondta el a Mandinernek Markovics Milán Mór, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója – nemcsak hogy jópofa, de

nagyszerű keresztény válasz a halloween-ünnepre”.

Hozzátette: ettől függetlenül szerinte halloween nem igényel keresztény választ. „A Halál Triduuma, vagyis háromnapos ünnepi szakasza összekapcsolja a mindenszenteket, a halottak napját és azok előestéjét, a halloweent, melynek az elnevezése is keresztény”. A pokol és a gonosz erők borzalmasak – idézte fel –, de rávilágítanak egyben a megváltásra is.

„A töklámpás szó szerint rávilágít a gonoszra, mert megmutatja azt” – fogalmazott a katolikus teológus, kánonjogász.

Megerősítette: mindenszentek ünnepén az isteni világosságba jutottakat ünneplik, halottak napján pedig azokról emlékeznek meg, akik még – a katolikus álláspont szerint – a tisztítótűzben szenvednek.

Mint elmondta, halloween három ünnepre mutat: emlékezzünk a végső dolgokra – a halálra, az ítéletre, a pokolra és a mennyre. A teológus szerint abban kell hitelesnek lenni, amiben az ember hisz, „Európa keresztény jövője is ezen múlik majd”.

És a végére: íme a magyar halloween!

A kelták „óévbúcsúztatójához” egészen hasonló külsőségeiben egy magyar népszokás: a lucázás, december 13-án. Ezen a napon tököt faragtak a régi világban, a gyerekek és a fiatalok pedig csínyeket követtek el. Luca ünnepének azonban nincs köze semmiféle Amerikából importált halottkultuszhoz – persze annak sincs már túl sok köze a kelta Samhainhoz…

Nyitókép: Vasvári Tamás MTI/MTVA