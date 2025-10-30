Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zebegény Halottak napja halloween

„A Halloween összeegyeztethetetlen a helyi közösség értékeivel” – Zebegényben betiltották a tökfaragást

2025. október 30. 11:15

A település polgármestere nem volt szívbajos.

2025. október 30. 11:15
null

Nagy felháborodást váltott ki a Pest vármegyei Zebegényben egy főtéri, előre be nem jelentett közösségi program. Ferenczy Ernő Ervin polgármester szerint a halloweenhez köthető külföldi szokás összeegyeztethetetlen a település, Magyarország és a magyar emberek hagyományos értékrendjével.

A polgármester október 29-én este közösségi oldalán azt írta:

a halottak napja köré épülő ünnepkörrel egyáltalán nem fér össze a halloween. Ide sorolta mindazokat a programokat, amelyek lényegüket tekintve ezen az idegen hagyományon alapulnak – köztük a tökfaragásról is.

Az alig 1500 lakosú faluban a konfliktus gyökere az volt, hogy az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők, György Réka és Kovács Dóra engedély és egyeztetés nélkül szerveztek eseményt a főtérre.

A két képviselő sem a polgármesterrel, sem a Polgármesteri Hivatallal, sem a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatallal, sem pedig az egyházi képviselővel (Csáki Tibor atyával) nem egyeztettek a templom előtti főtéren, október 31-én 15:00 és 19:00 között tervezett halloweeni közösségi programról – írta a polgármester.

„A szervezők sem hivatalos bejelentést, sem engedélykérelmet nem nyújtottak be, így az esemény jogilag érvénytelen és szabálytalan. Zebegény közterület-használati rendelete (13/2017. (VII.13.)) egyértelműen előírja, hogy minden, az éves tervben nem szereplő közterületi rendezvényhez engedély szükséges, amelyet formanyomtatványon, mellékletekkel és legalább 15 nappal előre kell kérni. Ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak, különösen a közéleti szereplőkre és képviselőkre” – emelte ki Ferenczy Ernő Ervin.

Tartsuk tiszteletben hagyományainkat!

Október 31. a mindenszentek és halottak napja előestéje. Zebegényben ilyenkor a közösség a temetőben gyertyákkal és virágokkal emlékezik, a templomban pedig szentségimádás (17:30) és szentmise (18:00) zajlik. Ebben az időszakban a templom melletti főtéren hangos, vidám vagy látványos programot rendezni méltatlan és illetlen”

– figyelmeztetett a polgármester. Szerinte a helyi közösség szellemisége nem tűri, hogy idegen kultúrák ennyire befolyásolják őket. A halál rémisztő motívumait díszként kezelni, ijesztő tökfejeket faragni mécsesekkel, miközben a falu lakói imával és gyertyával emlékeznek a temetőben – ez nem illeszkedik a zebegényi értékekhez és sérti a közösség érzékenységét – fogalmazott.

„Döntésem végleges és Zebegény érdekeit szolgálja. Az esemény október 31-én nem valósulhat meg – sem jogi, sem erkölcsi, sem kulturális okokból. Ez nem támadás senki ellen, hanem a település védelme” – zárta sorait a polgármester.

Nyitókép forrása: ANGELA WEISS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 60 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. október 30. 12:48
survivor 2025. október 30. 12:32 ..."Ha nincs olyan hogy kereszténység, akkor mi van ?"... EZER ÉVES történelmünkből eredő Ázsiában gyökerező HAGYOMÁNYAINK vannak, és mivel már Ázsiában megismertük a kereszténységet, így ezen hagyományokra épülő KERESZTÉNY KULTURÁNK, világnézetól, vallástól függetlenül. Ennek része a tökfaragás is, ám nem az IDEGEN kultúrákból visszaimportált ránk erőltetni akart nemzettudatunkat, kultúránkat romboló dzsemborik, hacacárék, mint a Halloween, vagy a Pride. Emellett vannak újabb felvett hagyományok, ünnepek, amelyek a légynek sem ártanak, mint a Valentin Nap, vagy a Nemzetközi Nőnap... De ez már egy másik történet.
Válasz erre
0
0
martens
2025. október 30. 12:44
Sajnos Budapesten Gergőke saját maga a töklámpás.
Válasz erre
3
0
martens
2025. október 30. 12:41
Teljesen igaza van a polgármesternek.
Válasz erre
4
0
karcos-2
2025. október 30. 12:38
Halloween=Sátánizmus
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!