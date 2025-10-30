„A Halloween összeegyeztethetetlen a helyi közösség értékeivel” – Zebegényben betiltották a tökfaragást

A két képviselő sem a polgármesterrel, sem a Polgármesteri Hivatallal, sem a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatallal, sem pedig az egyházi képviselővel (Csáki Tibor atyával) nem egyeztettek a templom előtti főtéren, október 31-én 15:00 és 19:00 között tervezett halloweeni közösségi programról – írta a polgármester.

„A szervezők sem hivatalos bejelentést, sem engedélykérelmet nem nyújtottak be, így az esemény jogilag érvénytelen és szabálytalan. Zebegény közterület-használati rendelete (13/2017. (VII.13.)) egyértelműen előírja, hogy minden, az éves tervben nem szereplő közterületi rendezvényhez engedély szükséges, amelyet formanyomtatványon, mellékletekkel és legalább 15 nappal előre kell kérni. Ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak, különösen a közéleti szereplőkre és képviselőkre” – emelte ki Ferenczy Ernő Ervin.

Tartsuk tiszteletben hagyományainkat!

Október 31. a mindenszentek és halottak napja előestéje. Zebegényben ilyenkor a közösség a temetőben gyertyákkal és virágokkal emlékezik, a templomban pedig szentségimádás (17:30) és szentmise (18:00) zajlik. Ebben az időszakban a templom melletti főtéren hangos, vidám vagy látványos programot rendezni méltatlan és illetlen”

– figyelmeztetett a polgármester. Szerinte a helyi közösség szellemisége nem tűri, hogy idegen kultúrák ennyire befolyásolják őket. A halál rémisztő motívumait díszként kezelni, ijesztő tökfejeket faragni mécsesekkel, miközben a falu lakói imával és gyertyával emlékeznek a temetőben – ez nem illeszkedik a zebegényi értékekhez és sérti a közösség érzékenységét – fogalmazott.