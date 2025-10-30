„A Halloween összeegyeztethetetlen a helyi közösség értékeivel” – Zebegényben betiltották a tökfaragást

Az ateista nyomulás erősebb, mint valaha: az anyagi jólét nagyobb kárt tett a lelkekben, mint a bolsevikok nyílt istentagadása
Kulturálisan mindegy, hogy Télapó vagy Szent Miklós; az üdvösséghez viszont nem az. Ungváry Zsolt írása.
A település polgármestere nem volt szívbajos.
Nagy felháborodást váltott ki a Pest vármegyei Zebegényben egy főtéri, előre be nem jelentett közösségi program. Ferenczy Ernő Ervin polgármester szerint a halloweenhez köthető külföldi szokás összeegyeztethetetlen a település, Magyarország és a magyar emberek hagyományos értékrendjével.
A polgármester október 29-én este közösségi oldalán azt írta:
a halottak napja köré épülő ünnepkörrel egyáltalán nem fér össze a halloween. Ide sorolta mindazokat a programokat, amelyek lényegüket tekintve ezen az idegen hagyományon alapulnak – köztük a tökfaragásról is.
Az alig 1500 lakosú faluban a konfliktus gyökere az volt, hogy az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők, György Réka és Kovács Dóra engedély és egyeztetés nélkül szerveztek eseményt a főtérre.
A két képviselő sem a polgármesterrel, sem a Polgármesteri Hivatallal, sem a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatallal, sem pedig az egyházi képviselővel (Csáki Tibor atyával) nem egyeztettek a templom előtti főtéren, október 31-én 15:00 és 19:00 között tervezett halloweeni közösségi programról – írta a polgármester.
„A szervezők sem hivatalos bejelentést, sem engedélykérelmet nem nyújtottak be, így az esemény jogilag érvénytelen és szabálytalan. Zebegény közterület-használati rendelete (13/2017. (VII.13.)) egyértelműen előírja, hogy minden, az éves tervben nem szereplő közterületi rendezvényhez engedély szükséges, amelyet formanyomtatványon, mellékletekkel és legalább 15 nappal előre kell kérni. Ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak, különösen a közéleti szereplőkre és képviselőkre” – emelte ki Ferenczy Ernő Ervin.
Tartsuk tiszteletben hagyományainkat!
Október 31. a mindenszentek és halottak napja előestéje. Zebegényben ilyenkor a közösség a temetőben gyertyákkal és virágokkal emlékezik, a templomban pedig szentségimádás (17:30) és szentmise (18:00) zajlik. Ebben az időszakban a templom melletti főtéren hangos, vidám vagy látványos programot rendezni méltatlan és illetlen”
– figyelmeztetett a polgármester. Szerinte a helyi közösség szellemisége nem tűri, hogy idegen kultúrák ennyire befolyásolják őket. A halál rémisztő motívumait díszként kezelni, ijesztő tökfejeket faragni mécsesekkel, miközben a falu lakói imával és gyertyával emlékeznek a temetőben – ez nem illeszkedik a zebegényi értékekhez és sérti a közösség érzékenységét – fogalmazott.
„Döntésem végleges és Zebegény érdekeit szolgálja. Az esemény október 31-én nem valósulhat meg – sem jogi, sem erkölcsi, sem kulturális okokból. Ez nem támadás senki ellen, hanem a település védelme” – zárta sorait a polgármester.
