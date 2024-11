Magyar Péter után Gyurcsány is megmutatta a tökjét

Magyar Péter is tököt faragott

A Tisza Párt elnöke néhány nappal ezelőtt a közösségi oldalán mutatta meg tökfaragási tehetségét. Ahogy a Mandineren is megírtuk: a kisfilmből kiderült, hogy a Tisza párt elnökének kedvenc évszaka a tavasz, de ősszel sokkal több programot tud szervezni. Ilyen például a tökfaragás, amit be is mutat. A nagy munkálat közepette nem felejtkezik el a Tisza Párt termékeinek, így a pulóvere és karkötője reklámozásáról sem, némileg az egykori TV Shop műsorainak hangulatát idézve.