Halloween. Gyakorló sátánizmus, vagy csak egy újabb amerikai gagyi őrültség, amit gondolkodás nélkül lemásolunk?

Mindenszentek napja végül a közösség ünnepe is, amikor nemcsak az elhunyt szeretteinkre gondolunk, hanem a keresztény egyház egészének részévé válunk, amely túlnyúlik a tér és idő korlátjain. Ezen az ünnepen mindazokkal együtt vagyunk, akik előttünk jártak a hit útján, és mindazokkal, akik most is azon haladnak.

Ez az összetartozás érzése különleges vigaszt és örömet ad.

A Mindenszentek ünnepe különleges alkalom arra, hogy megálljunk, elmélyedjünk, és csendesen elgondolkodjunk életünk értékén, valamint Isten irgalmas szeretetén. Egy ünnep, amely tiszteletteljesen és méltóságteljesen emlékeztet arra, hogy az élet nem ér véget a földi léttel; van egy mennyei haza, amely vár ránk, és ahol majd újra találkozhatunk szeretteinkkel.

A Mindenszentek ünnepe tehát egyszerre emlékezés és előretekintés. Ezen a napon gyertyát gyújtva és a szentek példáján elmerengve megerősödhetünk abban a tudatban, hogy életünk célja és értelme van, és hogy az isteni kegyelem velünk marad most és mindörökké.