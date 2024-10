Így változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén: erre érdemes figyelni

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A normál munkarendben dolgozók számára a hétvége meghosszabbodik, mivel mindenszentek (november 1.) idén péntekre esik, amely 2000 óta munkaszüneti nap. Október 31-én, csütörtökön, a szokásos pénteki nyitvatartás lesz érvényben, míg mindenszentek napján a boltok többsége zárva tart. Halottak napján, szombaton a szokásos szombati, vasárnap pedig a megszokott vasárnapi nyitvatartási rend lesz érvényes – írta meg a 24.hu.

Mindenszentekkor a nagy láncok és kisebb üzletek is zárva lesznek, néhány kivétellel: a non-stop üzletek, a tulajdonos által üzemeltetett kisboltok, trafikok, illetve a benzinkutaknál található üzletek nyitva tarthatnak.

A virágüzletek – különösen a temetők környékén – hosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat, és a legtöbb helyen az újságárusok is nyitva lesznek. Az éttermek és vendéglátóhelyek nyitvatartása viszont változó lehet, így érdemes előre ellenőrizni az adott hely online elérhetőségeit. Az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak a munkaszüneti napon is nyitva lesznek, a szemétszállítás pedig a szokott időben történik.

Forrás: Omar Marques / ANADOLU / Anadolu via AFP

A BKK közleménye szerint mindenszentek idejére és az azt megelőző napokra járatsűrítéseket és rendkívüli járatokat terveznek a temetők könnyebb megközelítése érdekében. Az Új köztemető környékén ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben: november 1. és 3. között a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca felé. Az ünnepi időszak alatt ajánlott a közösségi közlekedés használata, és az utazás tervezéséhez a BudapestGO alkalmazás segíthet.

Az október 28–31. közötti iskolai szünet idején a BKK járatai tanszüneti, november 1-jén pedig ünnepi és vasárnapi menetrend szerint közlekednek.

Mindenszentek és halottak napja a temetők leglátogatottabb időszaka, ezért ezek a helyek Budapesten és vidéken is hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, általában reggel 7-től este 8-ig. Kecskeméten és Debrecenben már most is hosszított nyitvatartás van érvényben: Kecskeméten november 1-től 3-ig reggel 6 és este 9 óra között látogathatók a temetők, Debrecenben pedig október 31. és november 2. között este 8-ig, november 3-án pedig este 7-ig tartanak nyitva. A helyi önkormányzatok és városüzemeltetők honlapjain, illetve a temetők bejáratánál található információs táblákon lehet tájékozódni a nyitvatartásról.

