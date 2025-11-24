Ft
11. 24.
hétfő
probléma Amerika átlagpolgár Trump perszonalizmus elnökség

Vedd személyesnek!

2025. november 24. 06:15

Teljességgel kibontakozott Donald Trump perszonalista politikája otthon és a nagyvilágban: vajon egyszeri fejezet vagy tartós új irány lesz a jelenkor politikatörténetében?

2025. november 24. 06:15
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Mémként terjed a közösségi oldalakon az a minapi videó, amelyen Donald Trump amerikai elnök egy férfiparfümmel befújja Szíria egykori terroristából, bocsánat, muszlim milicistából lett új elnökét; majd pedig azt kérdezi a láthatóan zavarba jövő, félszegen mosolygó, szemét lesütő exhadúrtól, hány felesége is van. A válasz – „egy” – után Trump nevetgélve, Szíria elnökét hátba veregetve hozzáteszi: „Nálatok, srácok, ezt soha nem lehet tudni.” Az egyszerre szórakoztató és meghökkentő jelenetsor akkor történt, amikor az Egyesült Államok gyakorlatilag a szövetségesévé emelte Szíriát – az éledező Iszlám Állam elleni harcban –, amely fejlemény évtizedeken keresztül elképzelhetetlen lett volna. 

Íme Trump és a trumpizmus fél percben. Az előbb az amerikai pártpolitikát teljességgel megváltoztató, majd pedig a világpolitikában is szinte napról napra szokatlan helyzeteket előállító elnök kapcsán elfogynak a hagyományos politológiai közhelyek, és új – vagy épp csak a régmúltból ismert – fogalmakat kell elővenni, hogy értelmezni tudjuk személyiségét és cselekvéseit. A populizmust most hagyjuk is: az inkább csak a kritikusok által és részükről is degradálóan használt kifejezés elmaszatolja a tényt, hogy a trumpi „populizmus”, bárhogy nézzük is, valójában az amerikai átlagpolgárok valós mindennapi problémáira, aggodalmaira és vágyaira reflektál – a munkahelyek és a gyártás hazahozatalától az illegális migráció felszámolásán át a mindennapi életbe és értékrendbe beavatkozó progresszív túlkapások elleni fellépésig. 

..--..
2025. november 24. 09:34
-zsoltkom- A cikk piszok módon odaáll Trump mellé, és amikor a "reflektál" szót használja nem veszi figyelembe, hogy Trump nem a közjó miatt "törődik" az emberekkel, hanem mert ő mindent üzleti szempontból és hatalmi viszonyból értékel. Befolyásolható a sértődékeny ember tulajdonsága miatt. Ezért nem is tud békét közvetíteni Ukrajna és Oroszország között. Szépeket mondanak a szelleméről vagy éppen testi mivoltáról és ugrott a kimondott követelése. Ide -oda dobálja az ukrán és az orosz vezetés. Még haragudni sem tud következetesen, annyira ki van szolgáltatva saját magának, az egójának. A "trumpizmust" nem kritika és bírálatként említi Rajcsányi, hanem ennek elfogadására biztat a szöveg tartalmával. Nem számít Rajcsányinak a politikai faragatlan viselkedés, nem mond változatot a normál viselkedésre. Úgy relativizálja a Trump-rosszat, mint akinek ez szórakoztató kötelesség. Mi lesz veled Rajcsányi? Egyre kevesebb az újságírói súlyod.
Válasz erre
0
0
lacika-985
2025. november 24. 08:47
Trump politikája a globalisták végét jelenti -- és jól van ez igy - csak végezze is el a kitüzött feladatokat
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. november 24. 07:24
"Teljességgel kibontakozott Donald Trump perszonalista politikája otthon és a nagyvilágban: vajon egyszeri fejezet vagy tartós új irány lesz a jelenkor politikatörténetében?" Kétségtelenül van benne hajlam, racionalitás a degenerált berendezkedésünk felszámolására, használhatóbbá tételére..., de jelentősebb, alapvető változásokra nem számíthatunk... A világunk ezer évekre menő rendje, kétségbeejtő, dühítő rendetlensége, fog maradni..! -még egy darabig... -de az önmaguk által kiválasztottak, már látják a fényt az alagút végén...
Válasz erre
0
0
