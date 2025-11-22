Hideg, sápadt, hatalmas: az Egyesült Államok fővárosa különös hangulatot áraszt – Útirajzunk Washingtonból

Kereszténynek és amerikainak lenni jó! – Biden által elbocsájtott amerikai bíró a Mandinernek
Matthew O'Brien lapunknak adott interjúban mesélt az egyre erősödő iszlamista-marxista szövetségről, és arról miért lett divatos Amerikát utálni.
Európa nem csak földrajzi értelemben van innen messze.
Az Egyesült Államokba érkezve a repülőtéren a Közlekedésbiztonsági Ügynökség (TSA) dolgozói fogadnak minket, akik ellenőrzik, hogy rendben vannak-e a papírjaink és a vízumunk. A TSA ügynökei hírhedten barátságtalanok, amire washingtoni kiküldetésünk idején még rátett egy lapáttal, hogy a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül kellett dolgozniuk.
A másfél órás várakozás során van időnk megfigyelni az Amerikába legálisan belépők színes tömegét: európai diákokat, nagy turbános nigériai asszonyokat és síró gyerekkel utazó ukrán/orosz anyukákat. A keleti parton annyira megszokott a bevándorlók jelenléte, hogy az átlagos washingtoni nem is feltételezi, hogy turisták vagyunk; hanem azzal a kérdéssel indít, hogy mióta élünk a városban vagy éppen az országban. Pedig az ember ritkán érzi magát annyira európainak, mint éppen Washingtonban, ahol a 15 fok ellenére mindenhol be van kapcsolva a légkondicionáló berendezés, és a reggelihez felszolgált víz tetején kis jégkockák úsznak.
Washington D. C. lakossága kicsit több mint 700 ezer fő, de az itt munkát vállalók egy része Virginia államban él. A város látványosan két nagyobb osztályra oszlik: a hatalmas közigazgatás és az agytrösztök dolgozóira, valamint a szolgáltatóipar munkásaira. Kevés olyan település van az Egyesült Államokban, amely olyan túlnyomóan demokrata lenne, mint a főváros. Ennek egyik oka, hogy itt élnek a szövetségi kormányzat jellemzően demokrata szimpatizáns bürokratái.
2024-ben Washington D. C. (pontosabban a Columbia körzet) 92,5 százaléka Kamala Harrisre szavazott,
és mindössze 6,6 százalékot kapott Donald Trump. Az itt lakók 43 százaléka a szövetségi kormánynak dolgozik.