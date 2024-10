Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

„Fontos tisztába tenni, hogy Halloween elsősorban a szórakozásról, a jelmezbe öltözésről szól, és egy újabb remek alkalom arra, hogy az ember igyon a haverjaival, hiszen ezt az »ünnepet« a popkultúra formálta át arra, ami. Éppen emiatt lett belőle egy könnyen emészthető, könnyen eladható termék, amely nem kínál többet, mint a kóla vagy a Meki – amik egyébként szintén nem vették át a libatepertő és a marhapörkölt helyét, és a pálinka sincs veszélyben a magyar mindennapokban. Ennek oka, hogy a magyar emberek jellemzően szelektíven közelítenek a külföldi trendekhez; a Halloween pedig pont az: egy trend, se több, se kevesebb. Ideális egyedülálló harmincas »szabadszívűeknek«, akik ilyenkor azték hercegnő és bohóc jelmezben találhatnak egymásra a belpesti éjszakában pár órára, hogy szidhassák egy kicsit Orbánt.

Ezzel szemben a Halottak napja és a Mindenszentek sokkal mélyebb, komolyabb dolgokról szólnak: az elhunytakról való megemlékezésről, a családról, a szeretteink sírjairól és a gyertyagyújtásról – ezek mind a tisztelet és az elmúlás elfogadásának gesztusai. Ezek az elemek szerves részei a magyar lelki- és közösségi életnek, amelyek messze túlmutatnak a Halloween által nyújtott élményen. És ezt mindenki pontosan tudja, érzi, ezért szerintem nincs veszély.

Arról nem is beszélve, hogy a magyar néplélek elég erős, stabil ahhoz, hogy ne tudja egy »buli« átvenni a helyét a keresztény hagyományoknak, ahogy nekünk karácsonykor továbbra sem a Mikulás hozza reggelre az ajándékot a fa alá. Továbbá mi magyarok jellemzően az autót sem adjuk el ilyenkor és sátrazunk le az Apple bolt elé, mert tudjuk és értjük, hogy a legfontosabb nem az anyagi dolgokon van, hanem ami a számít az egy közös vacsora, egy csendben eltöltött este a családdal, és alap, hogy Jézus is ott szokott ülni velünk az asztalnál. És ami fontos: a Halloween nem is akar átvenni semminek a helyét.”