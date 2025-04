„Akit felháborít néhány Pride-on vonuló öltözéke, az a strandokról is kitiltaná a gyerekeket? Mert a legextrémebb öltözék, amit a vonulásokon láttam, a fürdőnadrág volt. Tiltsuk be a fecskét?

Vagy a szoknyas férfiakkal van a baj? Akkor miért nem tiltják be mindjárt a húsvéti körmenetet? Ott még levágott végtagot is cibrásznak a sokalsószoknyás egyházfiak, és a római katolikus egyházról tényszerűen tudjuk, hogy évtizedek óta aktívan eltussolnak gyerekmolesztálási ügyeket. Persze, ezzel nincs egyedül az én egyházam, azóta bőven elkerült hasonló ügy több történelmi egyház kebeléből is.

Nyilván nem minden egyházi ember tesz ilyet... Ahogyan nem minden meleg jár illegális brüsszeli szexpartikba se, vagy írja át Magyarország alkotmányát egy iPaden.

Én amondó vagyok, akinek nem tetszik, hogy egy tiltakozó feltűnősködik az:

1. ismerkedjen meg a tiltakozás fogalmával,

és ha ezután sem érti, hogy nem mindennek kötelező az ő tetszését szolgálnia, akkor

2. ne nézze.

A gyerekeknek nem árt, ha sokféle embert látnak. Még az sem árt nekik, ha olyan embert látnak, aki jól szórakozik egy maskarában. Az életben jóformán minden öltözék maskara, akármilyen nemű ember viseli. Az öltöny is egy jelmez, a tapinadrág is, a cápagalléros ing és a milliós karóra is az.

Igaz, némelyik jelmez szórakoztatóbb, mint mások.

A gyereknek az árt, ha politikai célokra visszaélnek vele. Ha jószágként kezelik. Ha elhitetik vele, hogy nincs neki létjogosultsága, amennyiben nem felel meg egy táblázat valamelyik kreclijének, egymással összeegyeztethetetlen nemi elvárások kusza halmazának és ideológiai elvárásoknak.

Az árt a gyereknek, ha elveszik a családjától pusztán azért, mert a szülei szegények. Ha a gyermekjóléti rendszert lerohasztják körülötte, ha az ő jóléte az utolsó utáni szempont. A gyereknek az árt, ha a panaszait elhallgattatják. Ha az őt zaklató, bántalmazó, megerőszakoló rohadékoknak és a bűntársaiknak falaznak, politikai kegyelmet adnak.

Egy színes paróka, egy flitteres fürdőbugyogó senkinek nem teszi tönkre a gyerekkorát. A gyűlöletpolitika annál inkább.”

Nyitókép korábbi felvétel.

