Várj reám, és én nem jövök

Sokszor szajkózzuk, hogy nem csak Budapesten van élet, de – főleg kényelemből, lustaságból – keveset teszünk ennek megmutatására, ami okoz is némi lelkifurdalást. Színházfronton különösen így van, hiszen a legnagyobb figyelem a fővárosi teátrumokra irányul, vagy még inkább az azokban időnként bekövetkező vagy be nem következő igazgatóváltásokra, ami ugyancsak gátja az ott folyó munka elfogulatlan értékelésének. Akárhogy is, érdemes időnként vidéken is alaposan szétnézni, hiszen Szombathelytől Szegedig igazán kellemes meglepetések érhetik az embert.