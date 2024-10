Minden élők és holtak – avagy Hayley Campbell és a halál kultusza

Nyitókép: Multiverzum kiadó

Hayley Campbell, a halálról szóló Minden élők és holtak szerzője (Fotó: Ellen Rogers)

A világon átlagosan 6324 ember hal meg óránként – ez 151 776 naponta, körülbelül 55,4 millió évente. Vagyis hathavonta több ember tűnik el a bolygóról, mint amennyi Ausztrália lakossága. Ezekkel a nem túl vidám adatokkal indítja könyvét Hayley Campbell, a képregényrajzoló Eddie Campbell lánya. A pokolból, avagy a remek filmfeldolgozást is megért From Hell rajzolójának gyermekeként pedig talán nincs is természetesebb közeg számára, mint a halál.

A halál kultusza és a limbó

Hayley nem érzi magához közel a vallást, így arra a halálra is egészen másképpen tekint, amely gyermekkora óta gyakorlatilag mindennapjainak a részévé vált, ezért az élet teljesen természetes velejárójaként tekint rá. Hozzáteszem, hogy alapvetően, vallásos és nem vallásos, spirituális és nem spirituális személyként is így kéne tenni, hiszen sem tudománnyal, sem különleges praktikákkal