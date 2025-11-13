Szörnyű tragédia Horvátországban: lezuhant egy repülőgép

Átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság: végleg kiderült, többet ér nekik Ausztria, mint Magyarország
Lezuhant egy török tulajdonú, Air Traktor AT-802 típusú kisrepülőgép csütörtök délután a horvátországi Krivi Put közelében, Senj térségében. A balesetben a pilóta életét vesztette – közölte a horvát polgári védelem főigazgatósága.
A közlés szerint a gép a Rijeka-Zágráb-Rijeka útvonalon körrepülést végzett, és közben eltűnt a radarernyőkről. A horvát légiforgalmi irányítás 16.53-kor jelezte az eltűnését, majd a Lika-Zengg megyei rendőrség 17.10 körül kapott riasztást arról, hogy a gép lezuhant és kigyulladt.
A helyszínre kivonult a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők és a gospici hegyimentő-szolgálat (HGSS).
Petar Prpic, a HGSS szóvivője elmondta: „Húsz emberünk négy járművel dolgozik a helyszínen. Annyit tudunk megerősíteni, hogy egy török Air Traktorról van szó.”
A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a mentőegységek 18 óra körül jutottak el a roncsig, amely még akkor is lángolt. A jelentések szerint a gép lezuhanása előtt a közelében járt egy másik, azonos típusú repülő, amely azonosította a baleset helyszínét és leadta a riasztást. Nem hivatalos információk szerint a lezuhant gépen csak a pilóta volt.
