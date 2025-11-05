„Megnézném ezt a repülést a Légi katasztrófák következő epizódjában” – felébresztette a „szeretetországot” a Telex álhíre Orbánék washingtoni útja kapcsán

Mint arról a Mandiner is beszámolt, álhírt kezdett terjeszteni a Telex Orbán Viktorék washingtoni útja kapcsán. Míg a lap cikkének első változatában azt állította, hogy a Wizzair hosszú utazásra tervezett, extrákkal ellátott VIP-gépével repülnek Donald Trumphoz Orbán Viktorék, kiderült, hogy ez koránt sincs így.

Szijjártó Péter külügyminiszter még egy fotót is megosztott arról a repülőgépről, amivel a népes magyar delegáció a tengeren túlra utazik.

Van, aki egyenesen légi katasztrófát remél

Mint ismert a portál időközben finomított a cikken, de a Facebook-oldalukon, az összeállítás bejegyzése alatt megvillant az elmúlt hónapokban már többször megtapasztalt „szeretetország”.