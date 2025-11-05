Ft
delegáció Telex Washington Facebook repülő halál Donald Trump

„Megnézném ezt a repülést a Légi katasztrófák következő epizódjában” – felébresztette a „szeretetországot” a Telex álhíre Orbánék washingtoni útja kapcsán

2025. november 05. 18:29

A helyzetet súlyosbítja, hogy a delegáció tagjainak halálát kívánó hozzászólásokat tömegesen kedvelték a Telex Facebook-oldalának követői.

2025. november 05. 18:29
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, álhírt kezdett terjeszteni a Telex Orbán Viktorék washingtoni útja kapcsán. Míg a lap cikkének első változatában azt állította, hogy a Wizzair hosszú utazásra tervezett, extrákkal ellátott VIP-gépével repülnek Donald Trumphoz Orbán Viktorék, kiderült, hogy ez koránt sincs így. 

Szijjártó Péter külügyminiszter még egy fotót is megosztott arról a repülőgépről, amivel a népes magyar delegáció a tengeren túlra utazik.

Van, aki egyenesen légi katasztrófát remél

Mint ismert a portál időközben finomított a cikken, de a Facebook-oldalukon, az összeállítás bejegyzése alatt megvillant az elmúlt hónapokban már többször megtapasztalt „szeretetország”.

A poszt alatt olyan kommentek jelentek meg, melyek egyenesen a delegáció tagjainak halálát kívánják. Volt olyan hozzászóló, aki azt írta, hogy „megnézném ezt a repülést a Discovery Légi katasztrófák következő epizódjában”.

Míg egy másik Facebook-felhasználó kijelentette, hogy

nem jó stratégia ennyi fontos embert egy gépre tenni, de hátha szerencséje lenne a magyar népnek!”

De olyan megjegyzés is akadt, hogy „csak a személyzetért kár, ilyenkor lenne jó egy mentőkapszula”.

Forrás Facebook/Képernyőfotó

***

Forrás Facebook/Képernyőfotó

A bejegyzések súlyosságát az is fokozza, hogy mint az a képernyőfotókon is jóllátható, megannyi felhasználó kedveli vagy egyenesen viccesnek tartja azokat. Sőt, még az „imádás” is megjelenik rajtuk, mint reakció.

Mindez egy olyan diplomáciai út kapcsán történik, melynek két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. november 05. 20:01
Négyszer verték szarrá őket, tehetetlen dühükben a tiszás nyakörvüket rágják!
Válasz erre
0
0
Lilyana2
2025. november 05. 19:48
Úgy látszik nem hallottak még a karma törvényéről!!!
Válasz erre
0
0
Tapeino
2025. november 05. 19:35
Na most kell lépnie a TEK-nek! Ha nem, komoly következményei lesznek!!!
Válasz erre
2
0
yalaelnok
2025. november 05. 19:34
Angliában ennél sokkal enyhébb esetekért LETÖLTENDŐ BÖRTÖNBÜNTETÉST adnak. Ideje lenne nem tétlenkedni nálunk sem.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!