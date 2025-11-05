„Megnézném ezt a repülést a Légi katasztrófák következő epizódjában” – felébresztette a „szeretetországot” a Telex álhíre Orbánék washingtoni útja kapcsán

Szijjártó Péter elárulta, mik lesznek az Orbán–Trump találkozó legfontosabb témái
„Donald Trump hivatalba lépésével minden megváltozott” – fogalmazott a külügyminiszter.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a delegáció tagjainak halálát kívánó hozzászólásokat tömegesen kedvelték a Telex Facebook-oldalának követői.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, álhírt kezdett terjeszteni a Telex Orbán Viktorék washingtoni útja kapcsán. Míg a lap cikkének első változatában azt állította, hogy a Wizzair hosszú utazásra tervezett, extrákkal ellátott VIP-gépével repülnek Donald Trumphoz Orbán Viktorék, kiderült, hogy ez koránt sincs így.
Szijjártó Péter külügyminiszter még egy fotót is megosztott arról a repülőgépről, amivel a népes magyar delegáció a tengeren túlra utazik.
Mint ismert a portál időközben finomított a cikken, de a Facebook-oldalukon, az összeállítás bejegyzése alatt megvillant az elmúlt hónapokban már többször megtapasztalt „szeretetország”.
A poszt alatt olyan kommentek jelentek meg, melyek egyenesen a delegáció tagjainak halálát kívánják. Volt olyan hozzászóló, aki azt írta, hogy „megnézném ezt a repülést a Discovery Légi katasztrófák következő epizódjában”.
Míg egy másik Facebook-felhasználó kijelentette, hogy
nem jó stratégia ennyi fontos embert egy gépre tenni, de hátha szerencséje lenne a magyar népnek!”
De olyan megjegyzés is akadt, hogy „csak a személyzetért kár, ilyenkor lenne jó egy mentőkapszula”.
A bejegyzések súlyosságát az is fokozza, hogy mint az a képernyőfotókon is jóllátható, megannyi felhasználó kedveli vagy egyenesen viccesnek tartja azokat. Sőt, még az „imádás” is megjelenik rajtuk, mint reakció.
Mindez egy olyan diplomáciai út kapcsán történik, melynek két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A lapnak ezúttal a Washingtonba tartó magyar delegáció gépe kapcsán sikerült nagyot mondania.