A Nyugat védelemre szorul – Konferenciát tartottak a transzatlanti együttműködés jövőjéről

A nyitóelőadásában Samuel D. Samson, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának vezető szakpolitikai tanácsadója hangsúlyozta: „A Nyugat azért szorul védelemre, mert olyan értékrendre épül, amely az emberi méltóságot és a természetes jogokat állítja középpontba.”

Samson szerint az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája minden eddiginél erősebben európai fókuszú, és világos jelzést küld arról, hogy Washington továbbra is szoros szövetségesként tekint Európára.

Ugrósdy Márton beszélget a panel résztvevőivel/ Fotó: Magyar Külügyi Intézet

A panelbeszélgetés során Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára arra mutatott rá, hogy a patrióta politikai erők sokáig közös cél nélkül működtek, ez azonban az elmúlt időszakban megváltozott. Mint fogalmazott, ma már egyre erősebb az együttműködés és a partnerség a nemzeti elkötelezettségű szereplők között világszerte. Ugyanakkor figyelmeztetett: Európa hajlamos megfeledkezni arról, hogy a jogok mellett mindig következmények is léteznek – erre példaként az uniós vezetés felelőtlennek tartott terveit említette a lefoglalt orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban.