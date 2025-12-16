Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Magyar Külügyi Intézet transzatlanti együttműködés

A Nyugat védelemre szorul – Konferenciát tartottak a transzatlanti együttműködés jövőjéről

2025. december 16. 08:26

A nyugati civilizáció nem pusztán politikai vagy gazdasági közösség, hanem közös emberképre és természetes jogokra épülő értékrend – hangzott el a Magyar Külügyi Intézet: „The Western Commitment to Natural Rights: The Key to Transatlantic Renewal” című rendezvényén, amely a transzatlanti együttműködés jövőjét állította a középpontba.

2025. december 16. 08:26
null

A nyitóelőadásában Samuel D. Samson, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának vezető szakpolitikai tanácsadója hangsúlyozta: „A Nyugat azért szorul védelemre, mert olyan értékrendre épül, amely az emberi méltóságot és a természetes jogokat állítja középpontba.” 

Samson szerint az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája minden eddiginél erősebben európai fókuszú, és világos jelzést küld arról, hogy Washington továbbra is szoros szövetségesként tekint Európára.

Ugrósdy Márton beszélget a panel résztvevőivel/ Fotó: Magyar Külügyi Intézet

A panelbeszélgetés során Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára arra mutatott rá, hogy a patrióta politikai erők sokáig közös cél nélkül működtek, ez azonban az elmúlt időszakban megváltozott. Mint fogalmazott, ma már egyre erősebb az együttműködés és a partnerség a nemzeti elkötelezettségű szereplők között világszerte. Ugyanakkor figyelmeztetett: Európa hajlamos megfeledkezni arról, hogy a jogok mellett mindig következmények is léteznek – erre példaként az uniós vezetés felelőtlennek tartott terveit említette a lefoglalt orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a magyar nézőpontból bírálta az európai irányvonalat. Véleménye szerint Európa gazdasági, versenyképességi és geopolitikai értelemben egyaránt súlyt veszít, miközben az uniós elit továbbra is meg van győződve arról, hogy kizárólag a liberális demokrácia egyetlen értelmezése tekinthető legitim kormányzási modellnek.

A beszélgetés során többen is hangsúlyozták: a természetes jogok olyan, az emberi méltóságból fakadó alapelvek, amelyeket nem a kormányzatok adnak, és nem is vehetnek el. 

Ezek az értékek adják a nyugati civilizáció belső tartását, és ezek képezhetik a transzatlanti együttműködés megújításának alapját is egy gyorsan változó geopolitikai környezetben.

A rendezvény világos üzenete szerint a Nyugat jövője nem technikai szabályozásokon, hanem közös értékeken, felelősségvállaláson és az emberről alkotott közös felfogáson múlik.

Nyitókép: Magyar Külügyi Intézet

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. december 16. 08:52
Kezdjük ott, hogy nem a kelet baszta el... Innetől meg kár rágódni azon ami úgy sem megy, mert nem is akarják. Ennyi.
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2025. december 16. 08:42 Szerkesztve
Aki nem látja, hogy nem a nyugat szorul védelemre, hanem a nyugaton élősködő PRAZITA FÉRGEK az jobban teszi, ha körülnéz, hogy kik kezében összpontosul a nyugat vérkeringése és kik tartják fenn a nemzetek feletti hatalmat! Egy szűk bankárpatkány rend az, ami uralma alatt kívánja tartani a bolygót! Ezek tervezik és szervezik a háborúkat. Ezek mondják meg, hogy kiket és milyen mértékben fosztanak ki. És ezek küldtek háborúba szinte mindenkit már két alkalommal IS, hogy vérszívó rendszerüket kiépíthessék! Ha harmadszor IS hagyjuk nekik, akkor meg is érdemeljük!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!