Halálos baleset Orbán Viktor kíséretében: napokon belül ítélethirdetés, ezzel védekezik a vádlott

2025. november 06. 09:34

A vád szerint a 71 éves nyugdíjas figyelmen kívül hagyta a rendőri útlezárást és autójával ütközött a motoros rendőrrel, aki később belehalt sérüléseibe. Védője szerint nem volt megfelelően biztosítva a kereszteződés.

2025. november 06. 09:34
A stuttgarti bíróságon tárgyalják annak a 61 éves rendőrnek a halálát, aki Orbán Viktor miniszterelnök repülőtéri kíséretét látta el a labdarúgó Európa-bajnokság után – írja a Bild.

A vád szerint 

a 71 éves nyugdíjas figyelmen kívül hagyta a rendőri útlezárást és autójával ütközött a motoros rendőrrel, aki később belehalt sérüléseibe.

Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolja Alrun R.-t, aki ártatlannak vallja magát; védője szerint nem volt megfelelően biztosítva a kereszteződés. Az ítélethirdetés november 14-én várható.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
egonsamu-2
2025. november 06. 10:31
Alrun = ösrégi germán név...
Agricola
2025. november 06. 10:13
A BMW-sofőrnő megelőzött egy várakozó járművet Andreas Kienle ügyész: „Pascal S. rendőr motorkerékpárjával és villogó kék lámpáival eltorlaszolta a kereszteződést. Mindazonáltal egy perc várakozás után a vádlott áttért a balra kanyarodó sávba, hogy gyorsabban haladjon.”
kbexxx
•••
2025. november 06. 10:05 Szerkesztve
Jó" ösi német vezeték neve van " nem tudom meddig gazdagította a gazdaság vagyonát de Legalább nyugdijból él . Rendőrség személyi állományában biztosítási felvezetöi feladatot végzö nyugdíj előtt álló Motoros fogják kihozni hibásnak mint az előző Bírósági Gyakorlatból kitünik!
ihavrilla
2025. november 06. 10:02
Rogán nem volt ott?
