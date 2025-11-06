Halálos baleset Orbán Viktor kíséretében: napokon belül ítélethirdetés, ezzel védekezik a vádlott

A stuttgarti bíróságon tárgyalják annak a 61 éves rendőrnek a halálát, aki Orbán Viktor miniszterelnök repülőtéri kíséretét látta el a labdarúgó Európa-bajnokság után – írja a Bild.

A vád szerint

a 71 éves nyugdíjas figyelmen kívül hagyta a rendőri útlezárást és autójával ütközött a motoros rendőrrel, aki később belehalt sérüléseibe.

Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolja Alrun R.-t, aki ártatlannak vallja magát; védője szerint nem volt megfelelően biztosítva a kereszteződés. Az ítélethirdetés november 14-én várható.