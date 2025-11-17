Nagykövet lesz Zacher Gábor

Zacher Gábor: Évente 40 millió droghasználat történik Magyarországon (VIDEÓ)
A toxikológus egyetért azzal, hogy a kormány háborút indított a kábítószer-terjesztőkkel szemben.
A celeborvos új szerepben segíti a mentőket.
Jószolgálati nagykövetként segíti ezentúl az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos.
A frissen nyugdíjba vonult szakember továbbra is aktív, és
mostantól társadalmi edukációs célokat is szolgál: célja az egészségtudatosság növelése és a civil, vállalati támogatók bevonása.
Az OMSZA első közös kampánya Zacherrel egy adventi jótékonysági akció lesz, amely a mentők áldozatos munkájára irányítja a figyelmet.
„Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést”
– mondta Zacher.
Dr. Czakler Éva, az OMSZA alelnöke szerint a nagykövet hitelesen képviseli az egészségügyi témákat.
(MTI)
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád