mentőközpont Zacher Gábor Országos Mentőszolgálat Alapítvány nagykövet

Nagykövet lesz Zacher Gábor

2025. november 17. 07:47

A celeborvos új szerepben segíti a mentőket.

2025. november 17. 07:47
null

Jószolgálati nagykövetként segíti ezentúl az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) munkáját Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos.

A frissen nyugdíjba vonult szakember továbbra is aktív, és 

mostantól társadalmi edukációs célokat is szolgál: célja az egészségtudatosság növelése és a civil, vállalati támogatók bevonása.

Az OMSZA első közös kampánya Zacherrel egy adventi jótékonysági akció lesz, amely a mentők áldozatos munkájára irányítja a figyelmet.

 „Számomra nem is volt kérdés, hogy elfogadom-e a felkérést” 

– mondta Zacher.

Dr. Czakler Éva, az OMSZA alelnöke szerint a nagykövet hitelesen képviseli az egészségügyi témákat.

(MTI)

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

satrafa-2
2025. november 17. 08:28
Hajrá, Doki. Tegyél meg mindent a mentősökért, mert ők végzik az egyik legnehezebb munkát ebben az országban. Az, hogy nyugdíjba mentél, csak egy mellékes körülmény. :))
SzkeptiKUSS
2025. november 17. 08:12
Az edukáció mindent /is/ megold? Úgy küzdi le a szenvedélyt, mint kosár a vizet, átfolyik rajta. Az utóbbira a bizonyíték, hogy sok jól képzett, sikeres ember is "szippogat".
ehun
2025. november 17. 08:02
Covi alatt nagy baromságokat mondott, így nagyot lépett előre...hajrá fidesz, hajrá digitálip polgári körök...ja mégsem
Burg_kastL71-C
2025. november 17. 07:58
Nehezen felejthető mondatot idézek -- pedig jó lenne felejteni -- egy régebbi rádióműsorból. Szabadon, ... - egy orvos ugyanolyan büdöset szarik, mint bárki más.
