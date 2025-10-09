Ft
Központi Mentőállomás Zacher Gábor rohamkocsi Országos Mentőszolgálat

Zacher Gábor könnyekben tört ki ezek után, de van egy nagy csavar a történetben (Videó)

2025. október 09. 09:01

Nem akármilyen meglepetéssel várták az orvost.

2025. október 09. 09:01
null

„Nyugdíjba vonul a mentőszolgálat egyik legnagyobb ikonja, vagy mégsem?” – kezdi csütörtök reggeli Facebook-posztját az Országos Mentőszolgálat, aki Zacher Gáborról azt írta, egy igazi ikon, az Országos Mentőszolgálat egyik meghatározó alakja. 

A megosztott poszthoz csatolt videón látni, amint a mentőst kollégái alaposan meglepték, hiszen szerdai szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben 

nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el.

Az OMSZ szerint az ország toxikológusa ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra, miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. 

Nyitókép: Képernyőmentés

counter-revolution
2025. október 09. 10:07
Zsidó kártevő. "Két év fogházzal megúszhatja az élsportoló életének kioltását a drogos taxis - Zacher Gábor és a bíró érdeme Több mint négy év után született ítélet Halgas Tibor ügyében. A balesetet okozó taxis nem jogerősen két év fogházbüntetést kapott, amelyet jórészt már letöltött előzetesben. Bár az elkövető vérében jelentős mennyiségű kokainmaradványt találtak, Zacher Gábor perdöntő szakvéleménye alapján a bíróság úgy találta, hogy a tragédia pillanatában már nem volt kokain hatása alatt, ezért enyhébb büntetlést kapott, és – noha korábban egyszer már megszökött – kiengedték az előzetesből"
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 09. 09:31
mit akartok ettől a drogos buzitól?
Válasz erre
1
1
