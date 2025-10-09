Zacher Gábor könnyekben tört ki ezek után, de van egy nagy csavar a történetben (Videó)

„Nyugdíjba vonul a mentőszolgálat egyik legnagyobb ikonja, vagy mégsem?” – kezdi csütörtök reggeli Facebook-posztját az Országos Mentőszolgálat, aki Zacher Gáborról azt írta, egy igazi ikon, az Országos Mentőszolgálat egyik meghatározó alakja.

A megosztott poszthoz csatolt videón látni, amint a mentőst kollégái alaposan meglepték, hiszen szerdai szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben

nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el.

Az OMSZ szerint az ország toxikológusa ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra, miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján.