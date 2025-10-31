Ft
virág Mindenszentek gyertya Halottak napja Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Mindenszentek és halottak napja: a krizantémtermesztés és a gyertyatermelés nyomában

2025. október 31. 12:50

A mindenszentek és a halottak napja azok közé az ünnepek közé tartozik, amelyet a világ szinte minden táján megemlékeznek. Az ünnepkör legfőbb kellékei a virág, különösen a krizantém, illetve a gyertya.

2025. október 31. 12:50

2025. október 31. 12:50
null

A mindenszentek és a halottak napja azok közé az ünnepek közé tartozik, amelyet a világ szinte minden táján megemlékeznek. Az ünnepkör legfőbb kellékei a virág, különösen a krizantém, illetve a gyertya – olvasható a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány közleményében.

Krizanetém

A krizantém a virágszimbolika szerint az öröm és a hosszú élet virága. Azért is válhatott a megemlékezés elsődleges kellékévé, mivel az évnek ebben az időszakában virágzik. A virágból 2024-ben 15 millió szál termett idehaza, aminek döntő többségét éppen október végén és november első napjaiban adják el. 

A színeket tekintve régebben egyértelműen a fehér volt a legkedveltebb, mára a színes növények irányába tolódott el a kereslet. Az országrészek közötti különbség tartósabbnak mutatkozik, Nyugat-Magyarországon a pompon típusúak, az Alföldön, a Tiszántúlon a napraforgóhoz hasonló Eleonóra a kelendő. 

Gyertya

A gyertyagyújtás az örök világosságot szimbolizálja, a világ legkülönbözőbb kultúráiban és vallásaiban is megjelenő jelképként. Lengyelország az Európai Unió elsődleges gyertyagyártója, 2023-ban 715,37 millió eurós termeléssel rendelkezett. Lengyelország 727 millió euró értékben exportált gyertyákat, amivel a világpiaci részesedése 16,2 százalék volt 2024-ben. Az Európai Unióba eladott gyertyák több mint negyedét Németország importálja, megelőzve Hollandiát (313 millió euró, 13 százalék) és Franciaországot (173 millió euró, 7 százalék)

Magyarország 10. volt az európai gyertyagyártók rangsorában. Az EU-n kívüli országokból importált gyertyák főként Kínából származtak (425 millió euró, azaz 71 százalék).

A teljes elemzés ide kattintva tekinthető meg. 

A nyitókép illusztráció (Képernyőkép)  

