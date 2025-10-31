Mindenszentek és halottak napja: a krizantémtermesztés és a gyertyatermelés nyomában

A mindenszentek és a halottak napja azok közé az ünnepek közé tartozik, amelyet a világ szinte minden táján megemlékeznek. Az ünnepkör legfőbb kellékei a virág, különösen a krizantém, illetve a gyertya – olvasható a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány közleményében.

Krizanetém

A krizantém a virágszimbolika szerint az öröm és a hosszú élet virága. Azért is válhatott a megemlékezés elsődleges kellékévé, mivel az évnek ebben az időszakában virágzik. A virágból 2024-ben 15 millió szál termett idehaza, aminek döntő többségét éppen október végén és november első napjaiban adják el.

A színeket tekintve régebben egyértelműen a fehér volt a legkedveltebb, mára a színes növények irányába tolódott el a kereslet. Az országrészek közötti különbség tartósabbnak mutatkozik, Nyugat-Magyarországon a pompon típusúak, az Alföldön, a Tiszántúlon a napraforgóhoz hasonló Eleonóra a kelendő.

Gyertya