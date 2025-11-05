Már több mint félmillióan nyilvánítottak véleményt ezekben a sorsdöntő kérdésekben

Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán megosztott videójában.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy

a mostani konzultációban mindannyiunkat érintő, kulcsfontosságú kérdésekben dönthetünk:

miközben Európa egyedül maradt a háború finanszírozásában, Brüsszelben továbbra is folytatni akarják a háborút, és az árát velünk akarják megfizettetni”.

Mivel a pénz elfogyott, ezért adóemeléseket, a családi adókedvezményeink szűkítését és a rezsicsökkentés eltörlését követelik tőlünk – tette hozzá.