Hidvéghi Balázs háború Európa nemzeti konzultáció

Már több mint félmillióan nyilvánítottak véleményt ezekben a sorsdöntő kérdésekben

2025. november 05. 10:19

Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma.

2025. november 05. 10:19
null

Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán megosztott videójában.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy 

a mostani konzultációban mindannyiunkat érintő, kulcsfontosságú kérdésekben dönthetünk: 

miközben Európa egyedül maradt a háború finanszírozásában, Brüsszelben továbbra is folytatni akarják a háborút, és az árát velünk akarják megfizettetni”.

Mivel a pénz elfogyott, ezért adóemeléseket, a családi adókedvezményeink szűkítését és a rezsicsökkentés eltörlését követelik tőlünk – tette hozzá.

Az államtitkár szerint az is jól látszik, hogy ezen tervek végrehajtásához már megegyeztek a hazai ellenzékkel is, 

de a magyar kormány a leghatározottabban elutasítja ezeket a terveket.

„Mi nem fogjuk a magyar emberek pénzét Brüsszelbe küldeni, hogy onnan aztán Ukrajnába menjen. Mi meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait. Mi fenn akarjuk tartani a rezsicsökkentést, a családoknak járó támogatásokat pedig még inkább szélesíteni szeretnénk” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Mint kiemelte, 

a nemzeti konzultáció célja, hogy a magyar emberek véleményével határozottan elutasítsuk Brüsszel háborús követeléseit és az ellenzék adóemelési terveit”.

A kérdőívek kézbesítése ezekben a napokban mindenütt befejeződik, a visszaküldési határidő pedig november 30. – jelezte az államtitkár, arra kérve mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt, így tiltakozva az adóemelések ellen.

(MTI)

Nyitókép: Bodnár Boglárka

