Már több mint félmillióan nyilvánítottak véleményt ezekben a sorsdöntő kérdésekben

A nemzeti konzultáció tétje, hogy mennyi pénz marad a magyar családoknál
A legújabb nemzeti konzultáció középpontjában az adók, a családtámogatások és a rezsiköltségek állnak.
Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma.
Átlépte a félmilliót a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán megosztott videójában.
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy
a mostani konzultációban mindannyiunkat érintő, kulcsfontosságú kérdésekben dönthetünk:
miközben Európa egyedül maradt a háború finanszírozásában, Brüsszelben továbbra is folytatni akarják a háborút, és az árát velünk akarják megfizettetni”.
Mivel a pénz elfogyott, ezért adóemeléseket, a családi adókedvezményeink szűkítését és a rezsicsökkentés eltörlését követelik tőlünk – tette hozzá.
Az államtitkár szerint az is jól látszik, hogy ezen tervek végrehajtásához már megegyeztek a hazai ellenzékkel is,
de a magyar kormány a leghatározottabban elutasítja ezeket a terveket.
„Mi nem fogjuk a magyar emberek pénzét Brüsszelbe küldeni, hogy onnan aztán Ukrajnába menjen. Mi meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait. Mi fenn akarjuk tartani a rezsicsökkentést, a családoknak járó támogatásokat pedig még inkább szélesíteni szeretnénk” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.
Mint kiemelte,
a nemzeti konzultáció célja, hogy a magyar emberek véleményével határozottan elutasítsuk Brüsszel háborús követeléseit és az ellenzék adóemelési terveit”.
A kérdőívek kézbesítése ezekben a napokban mindenütt befejeződik, a visszaküldési határidő pedig november 30. – jelezte az államtitkár, arra kérve mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a nemzeti konzultációt, így tiltakozva az adóemelések ellen.
