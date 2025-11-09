Egyszerű a matek: 212 vesztest toboroz Magyar Péter, már csak néhány napja maradt (VIDEÓ)

Az adatbotrány árnyéka továbbra is rávetül a Tisza Pártra, és valamennyi platformon zajlik a romeltakarítás. Viszont amíg a Tisza saját informatikai rendszerének hiányosságaival küzd, a jelöltállítási folyamat nem haladt előre. Magyar Péter számára elég jelentős probléma a Tisza Világ applikáció körüli perpatvar, hiszen a jelöltek kiválasztását is online térben tervezték.

Érezve, hogy nem hogy nem várhat tovább, a Tisza vezér ismertette a pártja naptárát a jelöltállítással kapcsolatban. A Mesterterv két elemzője azonban nem veszi készpénznek Magyar Péter szavait.

Az EP-képviselőkön kívül továbbra sem ismerünk senkit Magyar Péter pártjából, ami igaz a jelöltekre is (Forrás: Magyar Péter facebook oldala)

Próbálva elterelni a figyelmet a kétszázkétezer felhasználót érintő újabb adatszivárgásról, Magyar november 3-án mutatta be, hogy kerül majd kiválasztásra a Tisza 106 egyéni jelöltje. Ezek szerint: