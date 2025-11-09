Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Magyar Péter jelöltállítás Mráz Ágoston Sámuel

Egyszerű a matek: 212 vesztest toboroz Magyar Péter, már csak néhány napja maradt (VIDEÓ)

2025. november 09. 16:52

Kevesebb mint hat hónap van hátra a választásig, de a Tisza jelöltjeit sokadik halasztás ellenére sem mutatták be. Magyar Péter még küzd az adatbotránnyal, de legalább mondott valamit jelöltállítás terén. A Mesterterv szakértői azonban nem veszik ennyire biztosnak Magyar terveit.

2025. november 09. 16:52
null
Mandiner
Mandiner

Az adatbotrány árnyéka továbbra is rávetül a Tisza Pártra, és valamennyi platformon zajlik a romeltakarítás. Viszont amíg a Tisza saját informatikai rendszerének hiányosságaival küzd, a jelöltállítási folyamat nem haladt előre. Magyar Péter számára elég jelentős probléma a Tisza Világ applikáció körüli perpatvar, hiszen a jelöltek kiválasztását is online térben tervezték. 

Érezve, hogy nem hogy nem várhat tovább, a Tisza vezér ismertette a pártja naptárát a jelöltállítással kapcsolatban. A Mesterterv két elemzője azonban nem veszi készpénznek Magyar Péter szavait.

Magyar Péter - EP
Az EP-képviselőkön kívül továbbra sem ismerünk senkit Magyar Péter pártjából, ami igaz a jelöltekre is (Forrás: Magyar Péter facebook oldala)

Próbálva elterelni a figyelmet a kétszázkétezer felhasználót érintő újabb adatszivárgásról, Magyar november 3-án mutatta be, hogy kerül majd kiválasztásra a Tisza 106 egyéni jelöltje. Ezek szerint:

  • november 17-én mutatja be jelöltjeit, választókerületenként hármat, magyarán 318 Tisza aspiráns közül lehet majd választani;
  • november 23-24 között lesz az első körös szavazás, ahol csak a Tisza szimpatizánsok voksolhatnak;
  • november 25. és 27. között pedig nyilvánossá teszik a szavazást;
  • végül november 30-án hirdetik ki az eredményt, és hogy kik lesznek a Tisza jelöltjei.

Mivel a Tisza Világ alkalmazásról kiderült, hogy nem megbízható, így a nemzethangja.hu weboldalon lesz majd a szavazás. A Mesterterv állandó elemzői szerint ezeket a dátumokat se vegyük kőbevésettnek, mivel a "one man show" effektus továbbra is él a Tisza kapcsán.

A Mesterterv szakértői szerint a jelöltállítás késlekedése sokkal nagyobb gondokat is felvet a Tisza Pártnál (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

A Tisza előtt álló nagy feladat, hogy ne egy emberből álljon. Meg kell szervezni a pártot, sehol sem tart. Nekem erős a gyanúm, hogy november 17-én sem lesznek jelöltek” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője arra is emlékeztetett, hogy a Tisza épp kétszáztizenkettő olyan embert igyekszik kiállítani, akik november 30-a után már nem is lesznek jelen az országos politikában.

Nem létező pártszervezetbe, kétszáztizenkettő vesztest toboroz Magyar Péter

– fogalmazott Mráz. G. Fodor Gábor szintén úgy véli, hogy csúszhat a jelöltállítás, amire kiváló ürügyet adhat Magyar számára az adatbotrány. „Hétről-hétre egyre kevesebb nap áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy megismerjük a Tisza jelöltjeit; és olyan szempontokat tudjunk velük szembe megfogalmazni, amelyek az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a hitelességet jelenti nekünk, választóknak” – mondta a XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója, majd hozzátette: „Ez egy súlyos deficit, ami történt.”

A Mestert legutóbbi adását itt tekinthetik meg, a műsor a hatodik perctől kezdődik:

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Chekke-Faint
2025. november 09. 18:25
De hiszen 200 ezer nyílt adatból válogathat....DDD
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. november 09. 18:24
De a főbírói székre van több jelölt is, úgy tudom. És a Hadügyminiszter is meg van. (Tudom, most nem úgy hívják, de át lehet nevezni, hogy jobban passzoljon a tervekhez)
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. november 09. 18:15
Kevesebb mint hat hónap van hátra a választásig, de a Tisza jelöltjeit sokadik halasztás ellenére sem mutatták be" Jobban izgulnak a fidess esek mint zsoltibá, mikor legelőször gyereket vitt haza ,limuzinján.🤣🤣😂👌👍
Válasz erre
0
0
H3NY3_B-Oroszlan
2025. november 09. 18:11
November 17-én mutatják be jelölt-jelölteket, november 23-24 között lesz a belső szavazás; november 25. és 27. között lesz a nagy szavazás, november 30-án eredményhirdetés. MELYIK ÉVBEN?
Válasz erre
0
0
