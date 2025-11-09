Egyszerű a matek: 212 vesztest toboroz Magyar Péter, már csak néhány napja maradt (VIDEÓ)

Tóta W. Árpád, pánikszerűen takarodj el a közéletből!
Undorító, provokatív mondataidat – bár nem volt könnyű – legtöbbször elengedtük a fülünk mellett, kizárólag saját mentális egészségünk megóvása érdekében. De ezúttal nem tehetjük.
Kevesebb mint hat hónap van hátra a választásig, de a Tisza jelöltjeit sokadik halasztás ellenére sem mutatták be. Magyar Péter még küzd az adatbotránnyal, de legalább mondott valamit jelöltállítás terén. A Mesterterv szakértői azonban nem veszik ennyire biztosnak Magyar terveit.
Az adatbotrány árnyéka továbbra is rávetül a Tisza Pártra, és valamennyi platformon zajlik a romeltakarítás. Viszont amíg a Tisza saját informatikai rendszerének hiányosságaival küzd, a jelöltállítási folyamat nem haladt előre. Magyar Péter számára elég jelentős probléma a Tisza Világ applikáció körüli perpatvar, hiszen a jelöltek kiválasztását is online térben tervezték.
Érezve, hogy nem hogy nem várhat tovább, a Tisza vezér ismertette a pártja naptárát a jelöltállítással kapcsolatban. A Mesterterv két elemzője azonban nem veszi készpénznek Magyar Péter szavait.
Próbálva elterelni a figyelmet a kétszázkétezer felhasználót érintő újabb adatszivárgásról, Magyar november 3-án mutatta be, hogy kerül majd kiválasztásra a Tisza 106 egyéni jelöltje. Ezek szerint:
Mivel a Tisza Világ alkalmazásról kiderült, hogy nem megbízható, így a nemzethangja.hu weboldalon lesz majd a szavazás. A Mesterterv állandó elemzői szerint ezeket a dátumokat se vegyük kőbevésettnek, mivel a "one man show" effektus továbbra is él a Tisza kapcsán.
„A Tisza előtt álló nagy feladat, hogy ne egy emberből álljon. Meg kell szervezni a pártot, sehol sem tart. Nekem erős a gyanúm, hogy november 17-én sem lesznek jelöltek” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője arra is emlékeztetett, hogy a Tisza épp kétszáztizenkettő olyan embert igyekszik kiállítani, akik november 30-a után már nem is lesznek jelen az országos politikában.
„Nem létező pártszervezetbe, kétszáztizenkettő vesztest toboroz Magyar Péter”
– fogalmazott Mráz. G. Fodor Gábor szintén úgy véli, hogy csúszhat a jelöltállítás, amire kiváló ürügyet adhat Magyar számára az adatbotrány. „Hétről-hétre egyre kevesebb nap áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy megismerjük a Tisza jelöltjeit; és olyan szempontokat tudjunk velük szembe megfogalmazni, amelyek az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, a hitelességet jelenti nekünk, választóknak” – mondta a XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója, majd hozzátette: „Ez egy súlyos deficit, ami történt.”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP