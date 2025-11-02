Ft
11. 02.
vasárnap
Magyar Péter inkább magyarázkodik: ismét elmaradhat a Tisza képviselő-jelöltjeinek bemutatása

Magyar Péter inkább magyarázkodik: ismét elmaradhat a Tisza képviselő-jelöltjeinek bemutatása

2025. november 02. 21:17

Információink szerint kapóra jöhetett Magyar Péternek a Tisza Párt körüli durva adatszivárgási botrány. Ezúttal a 200 ezer felhasználó személyes adatainak kiszivárgására hivatkozva marad el a 106 egyéni jelölt bemutatása?

2025. november 02. 21:17
null

Meglepően jó időzítés Magyar Péter szemszögéből, hogy most robbant ki az eddigi legnagyobb adatszivárgási botrány, amelyben a Tisza Párt mobilapplikációjának felhasználóiról kerültek nyilvánosságra a legérzékenyebb személyes adataik, beleértve a lakcímüket, telefonszámukat, email címüket, vagy a Tisza Pártban és a Tisza szigetek szervezésében vállalt szerepkörüket.

Az internetre felkerült lista alapján az is bizonyított, hogy valóban Ukrajnában és Amerikában tesztelték a Tisza Világ applikációt, még jóval azelőtt, hogy a felhasználók szeptember 9-én használatba vehették.

A Mandiner úgy értesült, Magyar Péter hétfőn reggel bejelenti, ismét elhalasztják a Tisza Párt 106 egyéni képviselőjelöltjeinek a bemutatását az adatszivárgási botrányra hivatkozva.

Erre utal a Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzése is, amelyben azt írja, „holnap reggel 9:30-kor részletes tájékoztatást adok a Tisza Világ elleni újabb támadásról, és ismertetem a pártunk vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználóink, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltünkről való döntés kapcsán meghoztunk.”

A posztban Magyar Péter egyébként a példátlan adatszivárgással ismét a kormányt vádolja és az orosz titkosszolgálatok beavatkozására utal, noha a néhány héttel ezelőtti hasonló, ám a mostaninál jóval kevesebbeket érintő adatszivárgásnál is kiderült, a párt szakemberei hibáztak.

Várható volt, hogy elmarad a jelöltek bemutatása: Magyar Péter hónapok óta halogatja a 106 egyéni tiszás képviselő-jelölt bemutatását. Ennek oka nagy valószínűséggel az, hogy még mindig nincs meg mindegyik körzetben a párt egyéni képviselő-jelöltje. Ezzel kapcsolatban Bohár Dániel Facebook-posztja egyezik a Mandiner információival. Bohár is arra számít,

Magyar Péter holnap bejelenti, hogy megint nem jelenti be a képviselőjelöltjeit – szinte biztos vagyok benne, hogy ez lesz. 


Miután ma kiderült, hogy 200 ezer tiszás minden adata kiszivárgott, Magyar Péter már arról beszél, hogy holnap bejelentést tesz a képviselőjelöltjeiről. Mivel nincsenek emberei, ezért hónapok óta húzza a bemutatásukat. Szinte biztos vagyok benne, hogy erre a botrányra hivatkozva holnap újabb halasztást jelent be. Nem csoda, hogy nincsenek emberei. A Tisza mára csak egy botrány-párt lett. Ahol kiszivárognak az adatok, az adóemelési tervek, a 13. havi nyugdíj eltörlése és még folytathatnám. Ki akarna ebben résztvenni? – teszi fel a kérdés Bohár Dániel.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

***

regi-nyarakon21
2025. november 02. 23:12
Nem ők szivárogtatnak, hogy legyen valami ürügy, hogy miért nem tudják bemutatni a kólásdobozaikat?
scorpicores
•••
2025. november 02. 22:57 Szerkesztve
Ki is akarna ehhez a nárcisztikus szlimfiteshez csatlakozni??!! De már előre látni a mantrát: "Azért csak decemberben mutatjuk be a jelöltjeinket, m a kormánymédiának így nem lesz ideje lejáratni őket..."...
elcapo-2
2025. november 02. 22:54
Róka Réka és Perintfalvi Rita helye az biztos, a többi még kérdéses!
nemenvagyoken
2025. november 02. 22:32
Ha pöti ótvaros, fogatlan utcasarki prostikat indítana, a sok hülye még ezekre is szavazna, csak ne a fideszes jelölt nyerjen. Nekik ennyi eszük van, és nekik ennyit számít az ország sorsa (na meg a saját sorsuk). Az agyhalott proli csak abban képes gondolkodni, hogy Orbán takarodjon el, és neki ezért semmilyen ár sem drága.
