Magyar Péter inkább magyarázkodik: ismét elmaradhat a Tisza képviselő-jelöltjeinek bemutatása

Az internetre felkerült lista alapján az is bizonyított, hogy valóban Ukrajnában és Amerikában tesztelték a Tisza Világ applikációt, még jóval azelőtt, hogy a felhasználók szeptember 9-én használatba vehették.

A Mandiner úgy értesült, Magyar Péter hétfőn reggel bejelenti, ismét elhalasztják a Tisza Párt 106 egyéni képviselőjelöltjeinek a bemutatását az adatszivárgási botrányra hivatkozva.

Erre utal a Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzése is, amelyben azt írja, „holnap reggel 9:30-kor részletes tájékoztatást adok a Tisza Világ elleni újabb támadásról, és ismertetem a pártunk vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználóink, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltünkről való döntés kapcsán meghoztunk.”