Ft
Ft
19°C
11°C
Ft
Ft
19°C
11°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
aggodalom Magyarország Stipendium Hungaricum felsőoktatás antiszemitizmus Hankó Balázs KIM program ösztöndíj Izrael

Kivágták a palesztinpárti egyetemi hallgatót, aki megzavarta az izraeli professzor előadását az ELTE-n

2025. november 02. 10:53

„Magyarország nem csupán szövetségese, hanem barátja is Izraelnek” – jelentette ki Hankó Balázs Yoav Kisch izraeli oktatási miniszterrel folytatott találkozóján.

2025. november 02. 10:53
null

Magyarország elutasítja az antiszemitizmus minden formáját, és ezért kizárja a Stipendium Hungaricum programból az izraeli professzor előadását megzavaró hallgatót – áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten fogadta Yoav Kisch izraeli oktatási minisztert. A megbeszélés középpontjában a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén folytatott kétoldalú együttműködés előmozdítása állt.

Hankó Balázs miniszter kijelentette: 

Magyarország nem csupán szövetségese, hanem barátja is Izraelnek”

– áll a tárca közleményében.

A felek kidolgozták azon jövőbeli megállapodás részleteit, amely fokozza az egyetemi és kutatóintézetek közötti kapcsolatokat és növeli a két ország közötti hallgatói mobilitást, továbbá megállapodtak egy közös kutatási alap létrehozásáról is. Magyarország és Izrael 2026 márciusától közös kutatási és fejlesztési programot indít olyan kiemelt területeken, amely mindkét ország számára stratégiai fontosságú, mint például az egészségipar. A program összesen 1 millió euróból 6-7 közös projektet támogat – közölte a KIM.

Ezt is ajánljuk a témában

„Nem maradhatunk csendben”

Emellett mindkét fél megerősítette elkötelezettségét az antiszemitizmus minden formája elleni küzdelem iránt. „Nem maradhatunk csendben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történtekkel kapcsolatban, ahol megzavarták egy izraeli professzor előadását. Kivizsgáltam az ügyet és kezdeményeztem az érintett hallgató ösztöndíjának visszavonását, valamint utasítottam a Tempus Közalapítványt, hogy haladéktalanul kerüljön megerősítésre valamennyi, Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal Magyarországon tanuló hallgató szerződésében, hogy amennyiben az érintett személy az egyetemeken a magyar nemzet békéjét vagy biztonságát bármilyen módon veszélyezteti, ösztöndíja azonnali hatállyal visszavonásra kerül. 

Mi az együttműködés, a normalitás és a béke szigete vagyunk – és azok is maradunk!” 

– mondta Hankó Balázs a közlemény szerint.

A miniszterek aggodalmukat fejezték ki a felsőoktatás és a kutatás, különösen az Erasmus+ és a Horizon Europe programok egyre növekvő átpolitizálódása miatt, hiszen már napirenden van az a javaslat, amely az EU Horizont programjából az izraelieket is kizárná. Mindkét fél egyetértett abban, hogy „az Európai Unió és az adott ország vitájában a Bizottság nem teheti áldozattá a hallgatókat és kutatókat. A találkozó jól szemléltette Magyarország és Izrael szoros és jövőbe mutató együttműködését, amelyet a közös értékek és az akadémiai kiválóság, illetve innováció iránti elkötelezettség erősít” – áll a KIM közleményében.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vi-ktt
2025. november 02. 11:21
Ha jól látom, minimum hatan voltak egyáltalán kíváncsiak az izraeli professzor előadására. Gondolom a többség a távolmaradásával tüntetett. Őket IS kivágják vajon?
Válasz erre
0
0
patikus-3
•••
2025. november 02. 11:17 Szerkesztve
Alexander Yakobson professzor, akinek az előadását megzavarták, egy moderált cionista. Nem a szélsőséges cionáci Netanjahu-Orbán-Bóka-féle vonal. A gázai genocídium elleni fellépés ellenkezik az Orbán-doktrínával, ami szerint mindenki, aki ellenzi kisgyermekek lemészárlását állig fölfegyverzett izraeli katonák által, az a Hamász támogatója. Az Orbán-doktrínát kifejezetten Netanjahu nyomására alkotta meg és hirdette ki Orbán Viktor. A tiltakozó diákok polgári engedetlenséget követtek el, nem erőszakot. Nem antiszemitizmus, hanem az emberi élet egyediségének érteke, Isten teremtményeinek védelme vezette őket. Ez minden emberre, kisgyermekekre is, egyaránt érvényes. Az Orbán kormány kétszínű, szemforgató magatartása abban nyilvánul meg, hogy miközben gyermekvédelemről papol, gyermekek 10ezreinek kiirtása hidegen hagyja. Ez nem a keresztény tanítás, ez tömény judaizmus.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. november 02. 11:13 Szerkesztve
Most nem a zsidóság elleni.felépéssel, de a felső.oktatásban ,a kölcsönös, és álllamközi megállapodással ,ösztöndíjjal, itt tanulók, tudatába kell verni ,hogy az átpolitizálása ,az.oktatásnak.itt nem megengedett.nem züleszteni.küldték.ide Tanulni ! Ha politikai véleményét akarja érvényre juttassa Tegye influenszer ,vagy blog keretében itt szólasszabadság van! Hivatalosan szégyenbe, hozta a ösztondijjas ,keretböl kiutasitasával, az.országát is , még ha politikailag , Eggyet is ertenének vele!.Minden esetre.most vagy fizeti a tanulmányait, vagy otthagya a campuszát is. Biztossan megérte így is!
Válasz erre
2
0
szilvarozsa
2025. november 02. 11:03
Yoav "Kis" sch-val. Aztaqurva!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!