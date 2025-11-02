Kivágták a palesztinpárti egyetemi hallgatót, aki megzavarta az izraeli professzor előadását az ELTE-n

Magyarország elutasítja az antiszemitizmus minden formáját, és ezért kizárja a Stipendium Hungaricum programból az izraeli professzor előadását megzavaró hallgatót – áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten fogadta Yoav Kisch izraeli oktatási minisztert. A megbeszélés középpontjában a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén folytatott kétoldalú együttműködés előmozdítása állt.

Hankó Balázs miniszter kijelentette: