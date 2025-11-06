Ft
Kinek az érdeke a tiszás adatszivárgás és mik lesznek a következményei? – parázs vita az Öt-ben

2025. november 06. 11:07

Konok Péter szerint a Tisza Párt jól járt az adatszivárgási botránnyal, mert megint el lehet odázni a jelöltek bejelentését.

2025. november 06. 11:07
null

Az ÖT-ben ezen a héten Konok Péter, Dévényi István, Ceglédi Zoltán és Hont András vitatták meg a Tisza adatszivárgási botrányát. Hont András kiemelte annak a helyzetnek a veszélyét, hogy a Tisza-appba be lehetett jelentkezni biometrikus kóddal is, amit ha valaki megszerez, akkor tud például a rajta lévők kártyájával fizetni. Mint mondta: a regisztrálók közül sokan óvatlanok voltak ebből a szempontból. A publicista arról is beszélt, hogy szerinte annyi fog csak kiderülni erről az ügyről, amennyi a Fidesznek érdekében áll.

Konok szerint teljesen mindegy, mi fog kiderülni, mert a másik oldal azt úgyis tagadni fogja. Mint mondta: nehéz már a valósággal elboldogulni.

Ilyen értelemben nem létezik már valóság. 

Kiszivároghatnak különféle valóságok, és mindenki a saját narratívájának megfelelően fogja ezt értékelni” – fogalmazott. Hozzátette azt is, hogy őt inkább az aggasztja ebben az egészben, hogy ez a magyarországi általános és titkos választójognak egy nagy tőrdöfés, hiszen az került nyilvánosságra, hogy 200.000 ember nagy valószínűséggel hová szavaz majd. 

Dévényi István arról beszélt, hogy a Tisza az egyetlen, akinek ez az ügy nem állhatott érdekében, szerinte a párt nem igazán járt jól ezzel a történettel, sőt... Konok szerint azonban 

a Tisza azzal járt baromi jól, hogy megint el lehet odázni a jelöltek bejelentését”.

„Vajon mennyi idő jut majd arra a procedúrára, hogy bemutassák a jelöltjeiket és megbeszéljék a dolgaikat? Mennyi marad erre? Pár nap?” – tette fel a kérdéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Ceglédi Zoltán erre azt reagálta, ő nem gondol ennyire rosszat a Tiszáról; véleménye szerint a pártnak ez most nem egy jó dolog, ahogy annak a 200.000 embernek sem jó, akiknek kiszivárogtak az adatai. „Magyar Péternek rohadt nehéz kimondani azokat a szavakat, hogy bocsánat meg elnézést, de szerintem azzal kellett volna kezdeni, hogy bocsánatot kér ettől a 200.000 embertől” – fogalmazott. „Én nem gondolom, hogy ők tolták ki az adatokat, de ők toltak ki ezzel a rengeteg emberrel” – tette hozzá.

Ceglédi szerint inkább annak a feszültsége mutatkozik meg ebben az ügyben, hogy 2026-ban végül fizikálisan el kell menniük az embereknek behúzni az X-et valakire, és egyáltalán nem fog számítani a lájkok mennyisége vagy a mérések – hiszen ezek csak digitális, online dolgok. Tavassal viszont konkrétan el kell majd menni. 

És itt csattan össze a kettő, amikor a virtualitás mögött majd feltűnnek valódi, lakcímek, arcok, nevek” 

– mondta.

Hont András szerint a nap végén itt mégiscsak arról van szó, hogy 200.000 ember rábízta valakire a személyes adatait, és az a valaki nem tudta megvédeni azokat. Hont úgy véli, először ezt a tényt kellene kivesézni, még mielőtt az egész témába belekeverik Orbán Viktort vagy a Fideszt. Konok és Dévényi szerint azonban a Fidesz ezt a baklövést kihasználja, és még rá is erősít félelemkeltéssel.

Ceglédi felvetette azt is, hogy vajon milyen hatása lesz ennek az ügynek az előválasztásra, vajon kik és hányan mernek majd szavazni. 

Ez azért fontos, mert nem mindegy, hogy milyen közeg lesz a kiválasztottak mögött. 

Láttunk már előválasztást, ahol az aktív ellenzéki szavazók relatív többsége 2021-ben megválasztott olyan képviselőjelölteket, akik közül egy-kettőt leszámítva senki sem tudott nyerni” – mondta ennek kapcsán.

Nyitókép: hirtv.hu

