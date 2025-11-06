Kinek az érdeke a tiszás adatszivárgás és mik lesznek a következményei? – parázs vita az Öt-ben

Az ÖT-ben ezen a héten Konok Péter, Dévényi István, Ceglédi Zoltán és Hont András vitatták meg a Tisza adatszivárgási botrányát. Hont András kiemelte annak a helyzetnek a veszélyét, hogy a Tisza-appba be lehetett jelentkezni biometrikus kóddal is, amit ha valaki megszerez, akkor tud például a rajta lévők kártyájával fizetni. Mint mondta: a regisztrálók közül sokan óvatlanok voltak ebből a szempontból. A publicista arról is beszélt, hogy szerinte annyi fog csak kiderülni erről az ügyről, amennyi a Fidesznek érdekében áll.

Konok szerint teljesen mindegy, mi fog kiderülni, mert a másik oldal azt úgyis tagadni fogja. Mint mondta: nehéz már a valósággal elboldogulni.

Ilyen értelemben nem létezik már valóság.

Kiszivároghatnak különféle valóságok, és mindenki a saját narratívájának megfelelően fogja ezt értékelni” – fogalmazott. Hozzátette azt is, hogy őt inkább az aggasztja ebben az egészben, hogy ez a magyarországi általános és titkos választójognak egy nagy tőrdöfés, hiszen az került nyilvánosságra, hogy 200.000 ember nagy valószínűséggel hová szavaz majd.

Dévényi István arról beszélt, hogy a Tisza az egyetlen, akinek ez az ügy nem állhatott érdekében, szerinte a párt nem igazán járt jól ezzel a történettel, sőt... Konok szerint azonban