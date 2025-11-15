Ft
Tisza Párt Kollár Kinga Magyarország képviselő frakció Magyar Péter

Itt a fordulat, Kollár Kinga maga ismerte be: jól láthatóan lefelé tart a Tisza Párt (FOTÓ)

2025. november 15. 08:42

Magyar Péter és Tarr Zoltán erről a képről is lemaradt.

2025. november 15. 08:42
null

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője a napokban egy olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán, melyen többi képviselőtársával látható az Európai Parlamentben. 

A fényképhez kísérőszövegként azt írta:

Nem állunk meg!”

Közben a Tisza-frakció meredeken lefelé halad egy lépcsőn Magyar Péter és Tarr Zoltán nélkül. Felmerül tehát a kérdés, hogy Magyar Péter pártja is lefelé tart-e.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Áprilisban szerzett magának „hírnevet”

Emlékezetes, hogy Kollár Kinga még áprilisban hívta fel magára a figyelmet. Többek között arról beszélt Brüsszelben egy felszólalásában, hogy 

Magyarország megbüntetése segítheti Magyar Pétert. 

A költségvetési ellenőrző bizottság ülésén – angolul felszólalva – Kollár hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását.

A Tisza EP-képviselője a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartásával kapcsolatban úgy fogalmazott,

ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban”.

Magyar Péter képviselőjének szavait természetesen óriási felháborodás követte, publicisták, kommentelők hazaárulónak nevezték és kijelentették, hogy elkergetnék Magyarországról, a kormánypárti politikusok azonban ennél kulturáltabban, de határozottan bírálták.

Kollár Kinga nehezen viselhette, hogy az emberek felháborodtak botrányos kijelentésén, ezek után ugyanis néhol korlátozta, hogy ki szólhat hozzá a politikusi profilján megosztott tartalmaihoz.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

