Itt a fordulat, Kollár Kinga maga ismerte be: jól láthatóan lefelé tart a Tisza Párt (FOTÓ)

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője a napokban egy olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán, melyen többi képviselőtársával látható az Európai Parlamentben.

A fényképhez kísérőszövegként azt írta:

Nem állunk meg!”

Közben a Tisza-frakció meredeken lefelé halad egy lépcsőn Magyar Péter és Tarr Zoltán nélkül. Felmerül tehát a kérdés, hogy Magyar Péter pártja is lefelé tart-e.