Itt a fordulat, Kollár Kinga maga ismerte be: jól láthatóan lefelé tart a Tisza Párt (FOTÓ)

Magyar Péter már megint ropogósra égette magát – a 444 próbált ugyan segíteni neki, de valami szédületesen mellényúlt
Nem államtitkár az illető és nem azt állította, de a többi szinte stimmel. Francesca Rivafinoli írása.
Magyar Péter és Tarr Zoltán erről a képről is lemaradt.
Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője a napokban egy olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán, melyen többi képviselőtársával látható az Európai Parlamentben.
A fényképhez kísérőszövegként azt írta:
Nem állunk meg!”
Közben a Tisza-frakció meredeken lefelé halad egy lépcsőn Magyar Péter és Tarr Zoltán nélkül. Felmerül tehát a kérdés, hogy Magyar Péter pártja is lefelé tart-e.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy Kollár Kinga még áprilisban hívta fel magára a figyelmet. Többek között arról beszélt Brüsszelben egy felszólalásában, hogy
Magyarország megbüntetése segítheti Magyar Pétert.
A költségvetési ellenőrző bizottság ülésén – angolul felszólalva – Kollár hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását.
A Tisza EP-képviselője a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartásával kapcsolatban úgy fogalmazott,
ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban”.
Magyar Péter képviselőjének szavait természetesen óriási felháborodás követte, publicisták, kommentelők hazaárulónak nevezték és kijelentették, hogy elkergetnék Magyarországról, a kormánypárti politikusok azonban ennél kulturáltabban, de határozottan bírálták.
Kollár Kinga nehezen viselhette, hogy az emberek felháborodtak botrányos kijelentésén, ezek után ugyanis néhol korlátozta, hogy ki szólhat hozzá a politikusi profilján megosztott tartalmaihoz.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
