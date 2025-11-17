Ft
11. 17.
hétfő
tibi atya Tisza Párt vélemény

Igen, a hír igaz, én vagyok a Tisza párt jelölt jelöltje Györ-Moson-Sopron 07. OEVK-ban

2025. november 17. 17:11

Nincs is ilyen választókerület, de érdekel amúgy ez valakit?

2025. november 17. 17:11
null
Tibi Atya
Tibi Atya
Facebook

„Igen, a hír igaz, én vagyok a Tisza párt jelölt jelöltje Györ-Moson-Sopron 07. OEVK-ban. Fontosnak tartom leszögezni, hogy kiállok az értékek és Magyarország fejlődése mellett, töretlenül, nemzeti érdekek…

Amúgy pont mostanában gondolkodtam rajta, hogy befizetek egy családfakutatásra, mert tényleg érdekelne, kik voltak az őseim - de jobb helyeken majdnem 200 ezer forint. Úgyhogy végül a kormánypropagandisták megcsinálják helyettem.

(Nincs is ilyen választókerület, de érdekel amúgy ez valakit?)

Dicsértessék!”

Nyitókép: Facebook

angie1
2025. november 17. 17:27
Mi ez a zagyvaság?! Ja, persze, hogy agyhalott...
pollip
2025. november 17. 17:25
A Tisza híveknek mindegy, ki a jelölt. Van valami kötődése ahhoz a választó kerülethez?
rasdi1
2025. november 17. 17:25
Hát ha latinul írsz, legalább tanulj meg latinul. Bár elég rég tanultam latinul (már több mint fél évszaddal ezelőtt), néhány szóvégződés "kiverte a szememet". Persze annyit nem ér meg az egész, hogy konkrétan utánanézzek.
