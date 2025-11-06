Horn Gábor megszólalt a Tisza adatbotrányáról: amatőr hibát emlegetett

Hat pontban a lényeg: ezt tudjuk eddig Magyar Péterék adatbotrányáról
Hiába próbálná eltolni magáról a felelősséget a Tisza, egyre több részlet derül ki annak körülményeiről, hogy a párt támogatóinak adatai nyilvánosságra kerültek.
A Republikon Intézet vezetője az orosz szálra sem lát bizonyítékot.
Horn Gábor a Klubrádióban beszélt a Tisza adatbotrányáról. A Republikon Intézet vezetője bevallotta, hogy ő is szerepel a kiszivárgott Tisza-listán. „Én is bejelentkeztem erre a felületre, mert kíváncsi vagyok arra, hogy hogy működik” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte neki „kötelezettsége volt ezt megnézni”.
Horn arról is beszélt, hogy bár Magyar Péter szerint az oroszok állhatnak a botrány mögött, erre ő semmilyen bizonyítékot nem látott – ugyanakkor el tudja képzelni. A baloldali elemző szerint a tiszás állításokkal szemben ez lehetett egy súlyos fejlesztői hiba is, ha a Tisza „amatőr módon, rosszul épített fel valamit”.
„Tehát én Magyartól sem hallottam bizonyítékot arra, hogy az orosz titkosszolgálatok, de ha itt egy hiba történt,
azt is el tudom képzelni, egy kezdő társaság valaki amatőr módon rosszul épített fel valamit”
– mondta.
„Elég sok sebből vérzik még a program” – fogalmazott október elején a Tisza Párt koordinátora.
A korábbi SZDSZ-es politikus szintén cáfolta Magyar Péter azon kijelentését, miszerint a Fidesz lopta el ezeket az adatokat, ugyanakkor valamiféle fortélyos félelemkeltésről is beszélt az ügyben. „Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy a Fidesz lopta el az adatokat, Én ezt nem tudom, azt se, ezért lehet tényleg egy súlyos, hogy mondjam fejlesztői hiba. Nem tudom, lehet” – fogalmazott Horn Gábor.
