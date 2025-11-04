Gyomorforgató és szívet tépő látvány: így hagyta magára a Margit-szigetet a Karácsony-féle városvezetés (GALÉRIA)

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője egy Facebook-bejegyzésében arra mutatott rá a napokban, hogy a főváros mennyire elhanyagolja a Margit-szigetet is.

Mint fogalmazott, 1990 óta jár a Margit-szigetre futni. „Akkoriban a szocializmusból bogáncsként ránk ragadt narancssárga sóderrel volt felszórva a sétány – örültünk, ha szezon végére kitapostuk, aztán átkozódtunk, amikor újra kiöntötték vele az utat, és megint bokáig süppedt benne a lábunk...” – idézte fel.

Ezután hozzátette, hogy 2017-ben, mikor Budapesten rendezték meg vizes VB-t – a Margit-sziget „parádésan” megújult. Növényzet, utcabútorok, és a Demszky-érában már röviden és vékonyan megkezdett futóút – sorolta a fejlesztéspolitikai szakértő.

Majd ismertette a jelenlegi állapotokat.