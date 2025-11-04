Gyomorforgató és szívet tépő látvány: így hagyta magára a Margit-szigetet a Karácsony-féle városvezetés (GALÉRIA)

Kaotikus közlekedés, szemétkupacok és hajléktalanok hada – dokumentumfilm mutatja be a főváros tragédiáját (VIDEÓ)
Hiánypótló film mutat rá, miként épült le Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt az egykor szebb napokat látott magyar főváros.
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője szívszorító fotókon mutatta be a főváros „zöld szívének” pusztulását.
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője egy Facebook-bejegyzésében arra mutatott rá a napokban, hogy a főváros mennyire elhanyagolja a Margit-szigetet is.
Mint fogalmazott, 1990 óta jár a Margit-szigetre futni. „Akkoriban a szocializmusból bogáncsként ránk ragadt narancssárga sóderrel volt felszórva a sétány – örültünk, ha szezon végére kitapostuk, aztán átkozódtunk, amikor újra kiöntötték vele az utat, és megint bokáig süppedt benne a lábunk...” – idézte fel.
Ezután hozzátette, hogy 2017-ben, mikor Budapesten rendezték meg vizes VB-t – a Margit-sziget „parádésan” megújult. Növényzet, utcabútorok, és a Demszky-érában már röviden és vékonyan megkezdett futóút – sorolta a fejlesztéspolitikai szakértő.
Majd ismertette a jelenlegi állapotokat.
Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester – és nevében zöld, klímavészhelyzettel erősített a városvezetés – rohamos az erózió.
Személyesen ismerem a harmadával csökkent FŐKERT-es csapatot, nem rajtuk múlik. Fantasztikus munkájuknak köszönhető, hogy csak ennyire ment tönkre a Sziget, amennyire...” – mutatott rá Kőrösi.
A posztból kiderült, hogy a futóút rekortánján a seprőgép valamikor májusban ment végig, azóta a futók tapossák le róla a koszt, a viharok által letört faágakat, a leveleket.
De a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy
a tavalyi árvíz óta nem hozták helyre a MAC stadionja mögötti részt.
Hiába kapott 200 millió forintot a kormánytól Budapest, hiába a Fővárosi Közgyűlés határozata – emlékeztetett.
Kőrösi Koppány írt a napozóágyak állapotáról is. „Vandál módon elhajlították már évekkel ezelőtt az ágyakat. (...) Egy másik már hónapokkal ezelőtt be is szakadt, de az összes többi mocskos, elhasznált. Nyáron hajléktalanok alszanak rajta...”
„Ide járok futni reggelente, és fájó szívvel látom a pusztulást, az enyészetet” – zárta a bejegyzést.
A vonatkozó galériát alább tekintheti meg:
Nyitókép: Kőrösi Koppány Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Hiánypótló film mutat rá, miként épült le Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt az egykor szebb napokat látott magyar főváros.