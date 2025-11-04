Ft
11. 04.
kedd
Budapest Műhely rekortán főváros Kőrösi Koppány Margit-sziget Karácsony Gergely pusztulás

Gyomorforgató és szívet tépő látvány: így hagyta magára a Margit-szigetet a Karácsony-féle városvezetés (GALÉRIA)

2025. november 04. 08:50

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője szívszorító fotókon mutatta be a főváros „zöld szívének” pusztulását.

2025. november 04. 08:50
null

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője egy Facebook-bejegyzésében arra mutatott rá a napokban, hogy a főváros mennyire elhanyagolja a Margit-szigetet is. 

Mint fogalmazott, 1990 óta jár a Margit-szigetre futni. „Akkoriban a szocializmusból bogáncsként ránk ragadt narancssárga sóderrel volt felszórva a sétány – örültünk, ha szezon végére kitapostuk, aztán átkozódtunk, amikor újra kiöntötték vele az utat, és megint bokáig süppedt benne a lábunk...” – idézte fel.

Ezután hozzátette, hogy 2017-ben, mikor Budapesten rendezték meg vizes VB-t – a Margit-sziget „parádésan” megújult. Növényzet, utcabútorok, és a Demszky-érában már röviden és vékonyan megkezdett futóút – sorolta a fejlesztéspolitikai szakértő. 

Majd ismertette a jelenlegi állapotokat. 

Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester – és nevében zöld, klímavészhelyzettel erősített a városvezetés – rohamos az erózió. 

Személyesen ismerem a harmadával csökkent FŐKERT-es csapatot, nem rajtuk múlik. Fantasztikus munkájuknak köszönhető, hogy csak ennyire ment tönkre a Sziget, amennyire...” – mutatott rá Kőrösi.

Rossz látni a „pusztulást és az enyészetet”

A posztból kiderült, hogy a futóút rekortánján a seprőgép valamikor májusban ment végig, azóta a futók tapossák le róla a koszt, a viharok által letört faágakat, a leveleket.

De a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a tavalyi árvíz óta nem hozták helyre a MAC stadionja mögötti részt. 

Hiába kapott 200 millió forintot a kormánytól Budapest, hiába a Fővárosi Közgyűlés határozata – emlékeztetett.

Kőrösi Koppány írt a napozóágyak állapotáról is. „Vandál módon elhajlították már évekkel ezelőtt az ágyakat. (...) Egy másik már hónapokkal ezelőtt be is szakadt, de az összes többi mocskos, elhasznált. Nyáron hajléktalanok alszanak rajta...”

„Ide járok futni reggelente, és fájó szívvel látom a pusztulást, az enyészetet” – zárta a bejegyzést.

A vonatkozó galériát alább tekintheti meg:

Így hagyta magára a fővárosi vezetés a Margit-szigetet

Így hagyta magára a fővárosi vezetés a Margit-szigetet

Nyitókép: Kőrösi Koppány Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

cutcopy
2025. november 04. 10:01
Karigerinek így tetszik..
csulak
2025. november 04. 10:00
BUTApest valasztott, ennyi. a baloldal csak azt csinalja amihez ert : lopni, csalni, es csodbe vinni mikozben a havereik zsebet dudig tomik a kozpenzzel
massivement5
2025. november 04. 09:58
Lehullottak a falevelek. Hát ez kurvára szívszorító bazdmeg :DDDDDDDD Karigeri a hibás, naná :DDD A geciék mikor adják vissza a főváros milliárdjait, amit kiszivattyúztak onnét, a saját zsebükbe? Elképesztő, hogy milyen primitív szintre süllyedt a nerpropaganda. Még óvodás szintnek se mondanám, már a Katica csoportban is több disztingválási képessége van az ovisoknak. Hüllőagy a jó szó, a fideszhatalom ilyen emberekkel, ilyen szinten akar kommunikálni. A stadionban őrjöngés meg a kocsmaprogram kevés lesz ahhoz, hogy a narancsreptilián roncstársadalom ilyen mértékben fennmaradjon...
Reszelő Aladár
2025. november 04. 09:58
Mit vagyunk úgy meglepve. Megmondták, hogy évi 500 milliárdból nem jut pénz semmire, miután a teljes magyar ellenzék kiszolgálta magát. Demszky-t 4x újraválasztották, csak amiatt, hogy minden hiányosságot a kormányra és a kerületekre tudott kenni. Minél inkább lepusztul minden Gelgely annál több szavazatot fog kapni legközelebb. Ha pedig végleg kiárad a Tisza, akkor végre Budapest is felzárkózhat a nyugati nagyvárosokhoz, végre nálunk is lesznek utcaszere migránssátrak, fura nyelven üvöltöző hím falkákban füvező orvosmérnökök és végre a város lmbbq stratégiája lesz a legfontosabb feladat.
