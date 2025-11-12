Ft
Tisza Párt Rónai Egon Török Gábor Orbán Viktor

Darabokra szedik Török Gábort a tiszás kommentelők, amiért ezt írta az Orbán–Rónai interjúról

2025. november 12. 08:30

A politikai elemző elismeréssel szólt Rónai Egon munkájáról.

2025. november 12. 08:30
null

Ahogy arról beszámoltunk, Török Gábor politikai elemző a közösségi oldalán elismeréssel szólt Rónai Egon munkájáról az Orbán Viktor miniszterelnökkel készült interjú kapcsán. 

„Sokféle újságírói szerepfelfogás és habitus létezik, nyilván mások másképp kérdeztek volna – a magukat újságíróknak nevező propagandisták (innen vagy onnan) pedig különösen. Azt azonban szerintem nem lehet állítani, hogy Rónai Egon ne végzett volna jó munkát. Ha nem így lett volna, ez a másfél óra nem lehetett volna a miniszterelnök egyik legtanulságosabb, gondolkodásáról és jelenlegi helyzetéről nagyon sokat eláruló interjúja” – fogalmazott Török. Az állítása azonban szemmel láthatóan nem nyerte el a Tisza Párt támogatóinak tetszését: 

többen vitába szálltak a politikai elemző véleményével, és kritikusan értékelték Rónai Egon munkáját.

„Nem értek egyet, kérlek, hallgasd meg újra azt a részt, ahol a kegyelmi ügyről volt szó. Ott mutatkozott meg, hogy Rónai Egon ki is az igazán. Hagyta félrebeszélni, mint eddig mindenki, akivel szóba állt” – írta az egyik hozzászóló.

Katasztrófa volt az egész, a kérdezés is, a viselkedés is, a témák… szégyen”

– fogalmazott egy másik kommentelő.

„Rónai Egon teljesítette az ATV tulajdonosa által rábízott feladatot, valóban jól végezte a munkáját, viszont ezek után ne nevezzük újságírónak” – írta egy újabb hozzászóló.

„Rónainak itt lett vége. Hagyta beszélni ezt a bolondot, és nem végezte a munkáját” – tette hozzá egy negyedik kommentelő.

