Darabokra szedik Török Gábort a tiszás kommentelők, amiért ezt írta az Orbán–Rónai interjúról

Hiába gyalázták Rónai Egont: még a Telex is visszavonulót fújt Török Gábor szavai után
Az ellenzéki portál megfutamodott.
A politikai elemző elismeréssel szólt Rónai Egon munkájáról.
Ahogy arról beszámoltunk, Török Gábor politikai elemző a közösségi oldalán elismeréssel szólt Rónai Egon munkájáról az Orbán Viktor miniszterelnökkel készült interjú kapcsán.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellenzéki portál megfutamodott.
„Sokféle újságírói szerepfelfogás és habitus létezik, nyilván mások másképp kérdeztek volna – a magukat újságíróknak nevező propagandisták (innen vagy onnan) pedig különösen. Azt azonban szerintem nem lehet állítani, hogy Rónai Egon ne végzett volna jó munkát. Ha nem így lett volna, ez a másfél óra nem lehetett volna a miniszterelnök egyik legtanulságosabb, gondolkodásáról és jelenlegi helyzetéről nagyon sokat eláruló interjúja” – fogalmazott Török. Az állítása azonban szemmel láthatóan nem nyerte el a Tisza Párt támogatóinak tetszését:
többen vitába szálltak a politikai elemző véleményével, és kritikusan értékelték Rónai Egon munkáját.
„Nem értek egyet, kérlek, hallgasd meg újra azt a részt, ahol a kegyelmi ügyről volt szó. Ott mutatkozott meg, hogy Rónai Egon ki is az igazán. Hagyta félrebeszélni, mint eddig mindenki, akivel szóba állt” – írta az egyik hozzászóló.
Katasztrófa volt az egész, a kérdezés is, a viselkedés is, a témák… szégyen”
– fogalmazott egy másik kommentelő.
„Rónai Egon teljesítette az ATV tulajdonosa által rábízott feladatot, valóban jól végezte a munkáját, viszont ezek után ne nevezzük újságírónak” – írta egy újabb hozzászóló.
„Rónainak itt lett vége. Hagyta beszélni ezt a bolondot, és nem végezte a munkáját” – tette hozzá egy negyedik kommentelő.
További hozzászólásokat ide kattintva olvashat.
Ezt is ajánljuk a témában
Már közel 400 ezren megtekintették.
Nyitókép: Facebook