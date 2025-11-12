Darabokra szedik Török Gábort a tiszás kommentelők, amiért ezt írta az Orbán–Rónai interjúról

„Sokféle újságírói szerepfelfogás és habitus létezik, nyilván mások másképp kérdeztek volna – a magukat újságíróknak nevező propagandisták (innen vagy onnan) pedig különösen. Azt azonban szerintem nem lehet állítani, hogy Rónai Egon ne végzett volna jó munkát. Ha nem így lett volna, ez a másfél óra nem lehetett volna a miniszterelnök egyik legtanulságosabb, gondolkodásáról és jelenlegi helyzetéről nagyon sokat eláruló interjúja” – fogalmazott Török. Az állítása azonban szemmel láthatóan nem nyerte el a Tisza Párt támogatóinak tetszését:

többen vitába szálltak a politikai elemző véleményével, és kritikusan értékelték Rónai Egon munkáját.

„Nem értek egyet, kérlek, hallgasd meg újra azt a részt, ahol a kegyelmi ügyről volt szó. Ott mutatkozott meg, hogy Rónai Egon ki is az igazán. Hagyta félrebeszélni, mint eddig mindenki, akivel szóba állt” – írta az egyik hozzászóló.