Kinek az érdeke a tiszás adatszivárgás és mik lesznek a következményei? – parázs vita az Öt-ben
Konok Péter szerint a Tisza Párt jól járt az adatszivárgási botránnyal, mert megint el lehet odázni a jelöltek bejelentését.
Örüljünk neki!
„Azt gondolom, hogy bárki, bármikor megvilágosodhat. Puzsér most tette. Örüljünk neki! Az jogos Mandula Viktortól és Ceglédi Zoltántól, hogy őket ugyanezért a megvilágosodásért pont Puzsér szétalázta. Az nem volt szép és beleférne egy bocsi!”
Mintha másfél éven keresztül ti fújtátok volna a lufit a nárcisztikus méregzsák körül Pottyondy Edinával, Egri Viktorral, Dévényi Istvánnal, Somogyi András „humoristával”, Tibi Atyával.
Fotó: Mandiner / Baksa Norbert