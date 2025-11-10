Ft
Ft
11. 10.
hétfő
Ceglédi Zoltán Mandula Viktor Puzsér

Azt gondolom, hogy bárki, bármikor megvilágosodhat. Puzsér most tette

2025. november 10. 17:19

Örüljünk neki!

2025. november 10. 17:19
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Azt gondolom, hogy bárki, bármikor megvilágosodhat. Puzsér most tette. Örüljünk neki! Az jogos Mandula Viktortól és Ceglédi Zoltántól, hogy őket ugyanezért a megvilágosodásért pont Puzsér szétalázta. Az nem volt szép és beleférne egy bocsi!”

Kapcsolódó vélemény

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

Jó reggelt kívánok, Róbert!

Mintha másfél éven keresztül ti fújtátok volna a lufit a nárcisztikus méregzsák körül Pottyondy Edinával, Egri Viktorral, Dévényi Istvánnal, Somogyi András „humoristával”, Tibi Atyával.

Fotó: Mandiner / Baksa Norbert

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2025. november 10. 19:08
Hagyjuk már. Puzsér egyszerűen nem kellett Poloskának.
Válasz erre
1
0
kbs-real
2025. november 10. 18:49
Fruzsina menthetetlenül naiv.
Válasz erre
3
0
Finale
•••
2025. november 10. 18:27 Szerkesztve
Persze megvilagosodott meg megokosodott :D Jajj mar Fruzsina! Itt penzrol van szo.Puzser latja,hogy mikor kell leszallni a doglott lorol,hogy meg a jobboldal visszafogadja. De remelem most elszamolta magat ez a koponyegforgato es a jobboldal nem felejti el,hogy masodszor is megtagadta.
Válasz erre
3
0
sagirdilsiz-2
2025. november 10. 18:22
Tartsatok bocsi-süti workshop-ot! Margit híd?
Válasz erre
2
0
