Magyar Péter inkább magyarázkodik: ismét elmaradhat a Tisza képviselő-jelöltjeinek bemutatása
Ezúttal a 200 ezer felhasználó személyes adatainak kiszivárgására hivatkozva marad el a 106 egyéni jelölt bemutatása?
Nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok.
„Kiszivárognak a támogatóink adatai, de nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok. Mert az oroszoknak a legnagyobb problémája, hogy mi van a tiszavirággal. A titkosszolgálatok pedig nem védtek meg, noha megtehetnék, mert ők is ott vannak mindenhol.
Igaz, a miniszterelnök információforrásait nem tudják megvédeni, hiszen én TUDOM, hogy most adtak át neki egy nagymintás kutatást, amelyben utcahosszal vezetünk.
Szóval mindezért SAJNOS a jelöltekről senki más nem mondhat véleményt csak ÉN. No, nem azért, mert 106 sincsen meg, nemhogy 318, hanem mert az oroszok.”
