Ft
Ft
19°C
11°C
Ft
Ft
19°C
11°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt tiszavirág titkosszolgálat szivárgás Magyar Péter

Az oroszoknak a legnagyobb problémája, hogy mi van a tiszavirággal

2025. november 02. 21:52

Nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok.

2025. november 02. 21:52
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Kiszivárognak a támogatóink adatai, de nem, nem bénák voltunk, hanem az oroszok. Mert az oroszoknak a legnagyobb problémája, hogy mi van a tiszavirággal. A titkosszolgálatok pedig nem védtek meg, noha megtehetnék, mert ők is ott vannak mindenhol.

Ezt is ajánljuk a témában

 Igaz, a miniszterelnök információforrásait nem tudják megvédeni, hiszen én TUDOM, hogy most adtak át neki egy nagymintás kutatást, amelyben utcahosszal vezetünk. 

Szóval mindezért SAJNOS a jelöltekről senki más nem mondhat véleményt csak ÉN. No, nem azért, mert 106 sincsen meg, nemhogy 318, hanem mert az oroszok.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. november 02. 22:53
Akik kb. 15 éve folyamatosan csak azt szajkózzák gondolkodás nélkül, hogy "Orbán lop", "minden szar", azoknak ez pont elég szellemi muníció. Az átlag ellenzéki szavazó sosem arról volt híres, hogy képes lett volna gondolkodni, hogy igénye lett volna távlatos koncepciókra. A proli csak azt tudja értékelni, ha valaki a legaljasabb ösztöneit piszkálja, azt hangoztatva, hogy "a csüngőhasú disznó így meg úgy". A prolinak ez az igényszintje, a prolit csak ennek az Orbán-gyűlöletnek a felszításával lehet mozgósítani.
Válasz erre
3
0
elcapo-2
2025. november 02. 22:48
Egy igazi elmebeteg.....Lipótmezőt újra kell nyitni a szektásoknak.
Válasz erre
3
0
lenyegtelen
2025. november 02. 22:41
Putyin vót, azt jóvanazúgy... :)
Válasz erre
3
0
akosb
2025. november 02. 22:23
Az agyhalottak ez pont elég.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!