„Engem is meglepett, de Dobrev Klára, valamint a Jobbik elnöke, sőt egy feltétellel még T. László is hajlandó Magyar Péter etikai kódexéről egyeztetni, majd azt aláírni.

Ez egy nagyon fontos, a kampányt alapvetően meghatározó találkozó lesz, várjuk nagyon, hogy a Tisza mielőbb bejelentse a pártelnökök első közös egyeztetését. Azt gondolom, erre napokon belül sort kerítenek, hiszen mégiscsak Magyar Péter volt az, aki közös etikai, magatartási szabályokat írna elő mindannyiuknak, és ezekre a váratlanul pozitív visszajelzésekre le kell csapnia.

Nem szeretnék továbbá nagyon előreszaladni, de szerintem a pártos elemek túlsúlyát érdemes lenne civil oldalról ellensúlyozni: az ellenzéki egyeztetés koordinálásával dr. Magyar Györgyöt bízhatnák meg.”