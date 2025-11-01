Ft
11. 01.
szombat
Az ellenzéki egyeztetés koordinálásával dr. Magyar Györgyöt bízhatnák meg

2025. november 01. 20:58

Szerintem a pártos elemek túlsúlyát érdemes lenne civil oldalról ellensúlyozni.

2025. november 01. 20:58
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
„Engem is meglepett, de Dobrev Klára, valamint a Jobbik elnöke, sőt egy feltétellel még T. László is hajlandó Magyar Péter etikai kódexéről egyeztetni, majd azt aláírni.

Ez egy nagyon fontos, a kampányt alapvetően meghatározó találkozó lesz, várjuk nagyon, hogy a Tisza mielőbb bejelentse a pártelnökök első közös egyeztetését. Azt gondolom, erre napokon belül sort kerítenek, hiszen mégiscsak Magyar Péter volt az, aki közös etikai, magatartási szabályokat írna elő mindannyiuknak, és ezekre a váratlanul pozitív visszajelzésekre le kell csapnia.

Nem szeretnék továbbá nagyon előreszaladni, de szerintem a pártos elemek túlsúlyát érdemes lenne civil oldalról ellensúlyozni: az ellenzéki egyeztetés koordinálásával dr. Magyar Györgyöt bízhatnák meg.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

satrafa-2
2025. november 01. 22:37
Kedves Zoli, az én vidéki gomba fejemben nem fér össze az etika és az exvargáné személye. Nem tessenek ezzel variálni, mert a magyar nép körberöhögi magukat... :(
sagirdilsiz-2
2025. november 01. 22:27
Ez valami humor, csak írásban nem jön át,,,,, videót kérek hanggal.
llnnhegyi
2025. november 01. 22:07
O. Technikus Lator! Fiatal, szép nők abuzátora .
lemez
2025. november 01. 22:07
Milyen civilek?Olyan nincs csak a soros hadsereg hivja magát annak.A sátán civiljei.
