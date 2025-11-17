A számok nem hazudnak: Magyarország ebben a mutatóban az EU élmezőnyébe tartozik

Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója szerint több mint 300 ezer gyermek emelkedett ki a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettség kockázatában élők köréből, és jutott be a középosztályba. A miniszterelnök főtanácsadója a múlt héten, az Orbán Viktorral készült interjúban elhangzott egyik műsorvezetői kérdést álhírnek minősítette.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország gyermekszegénységi mutatókban az egyik legnagyobb javulást érte el egész Európában.

Szalai Piroska közösségi oldalán már korábban is jelezte, hogy folytatódik a magyar emberek félrevezetése és szándékos manipulálása a szegénységi mutatókkal kapcsolatban.