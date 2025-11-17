A számok nem hazudnak: Magyarország ebben a mutatóban az EU élmezőnyébe tartozik

Átlépte a vörös vonalat Tordai Bence: az egész országot veszélybe sodorta a hazugsága
„Ez az ellenzék politikai támadása a KSH ellen” – mutatott rá Szalai Piroska.
Magyarország gyermekszegénységi mutatókban az egyik legnagyobb javulást érte el egész Európában.
Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója szerint több mint 300 ezer gyermek emelkedett ki a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettség kockázatában élők köréből, és jutott be a középosztályba. A miniszterelnök főtanácsadója a múlt héten, az Orbán Viktorral készült interjúban elhangzott egyik műsorvezetői kérdést álhírnek minősítette.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország gyermekszegénységi mutatókban az egyik legnagyobb javulást érte el egész Európában.
Szalai Piroska közösségi oldalán már korábban is jelezte, hogy folytatódik a magyar emberek félrevezetése és szándékos manipulálása a szegénységi mutatókkal kapcsolatban.
A szegénység folyamatosan csökken, és Magyarország az egyik leggyorsabban javuló ország ezen a területen
– emelte ki a miniszterelnöki főtanácsadó.
Kifejtette, hogy 2023-ban a lakosság 19,3 százaléka tartozott a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők közé, ami uniós összevetésben a 13. legjobb eredmény, vagyis Magyarország a középmezőny elején helyezkedik el. 2010 óta 12,2 százalékpontos javulás történt, ami az ötödik legnagyobb előrelépés, és 2017 óta az ország folyamatosan az uniós átlag alatt teljesít.
A miniszterelnök néhány nappal korábbi ATV-s interjúját követően a gyermekszegénység külön figyelmet kapott. Szalai Piroska cáfolta Rónai Egon azon állítását, miszerint megduplázódott volna a gyermekszegénység Magyarországon, és ezt álhírnek nevezte. Magyarországon több mint 300 ezer gyermek tudott kilépni a fenyegetettségből. A gyermekek helyzete tekintetében kedvezőek a hazai adatok az uniós átlagokat tekintve.
