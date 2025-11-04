Ft
11. 04.
kedd
Kész átverés konzervatív Magyar Péter Fidesz

A nagy balos átverés

A nagy balos átverés

2025. november 04. 08:55

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

2025. november 04. 08:55
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Mostanában egyre sűrűbben keletkezik az embernek olyan érzése az ellenzéki térfélre tekintve, hogy ezek ugyanazok. Egy valóban jobboldali patriótának ez persze evidencia, de mivel az ellenzéki politika mára magára öltötte a Kész átverés show minden jellemzőjét, érdemes lehántanunk a hazugságrétegeket a karcsúsított méregzsák megnyilvánulásairól.

A legdurvább szemfényvesztés részéről, hogy közénk valónak hazudja magát, és ebben önzetlen segítőkre talált a dollármédia és a társutas digitális verőemberek társaságában is.

Már Márki-Zay Péter idején megszületett az a teória az Orbán-fóbiás agytrösztben, hogy a rendkívül sikeres miniszterelnököt egy olyan kihívó tudja legyőzni, akiről sikerül elhitetni, hogy keresztény, konzervatív, jobboldali értékeket vall, mégis minden ízében elutasítja a Fidesz politikáját. Az, hogy az előző választáson csúfos kudarcot vallottak ezzel az elképzeléssel, nem jelentette azt, hogy el is vetették. Sőt inkább tovább fejlesztették azt, és egy Orbánt látszólag istenítő, több jól fizető állást betöltő, a Fidesz rendezvényein az első sorban csápoló figurát húztak elő a kalapból, aki még feleséget is úgy választott, hogy a családi fészek is kormányközeli legyen.

Erről a politikai kalandorról kellene most elhitetni, hogy értékrendje továbbra is nemzeti, patrióta, konzervatív, keresztény, jobboldali, csak a Fidesz ment el annyira rossz irányba Orbán Viktor vezetésével, ahová már tisztességes, becsületes, hazáját szerető ember nem követheti.”

csulak
2025. november 04. 09:58
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
regi-nyarakon21
2025. november 04. 09:15
Nagyon pontos leírása a megtévesztő taktikának.
