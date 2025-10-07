Új lendületet kapott a magyar vidék: 905 település nyert fejlesztési támogatást

Nagy bejelentést tett a miniszter: jön a gazdaságvédelmi csomag
A kabinet novemberben új intézkedéscsomagot fogad el, mely adócsökkentést és beruházási támogatásokat is tartalmaz.
A játszótér- és udvarfejlesztés lett az egyik legnépszerűbb pályázati cél, de az intézmények is sorra újulnak meg.
„905 magyarországi települést nyert pályázati támogatást a Magyar Falu Program legfrissebb kiírásán” – jelentett be Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő Facebook-videójában.
Ez több mint 10 milliárd forintnyi támogatást jelent.
Ezeknek a pályázatoknak több mint a felét ingatlan fejlesztésre folyósították. Ezek közé tartoznak az óvodák, iskolák és szociális intézmények fejlesztései. A támogatásoknak köszönhetően több mint 300 épület fog megújulni.
Az egyik legnépszerűbb pályázati alprogram a játszóterek és az iskola és óvodaudvarok fejlesztése volt”
– emelte ki a képviselő.
Ennek oka, hogy egyre több gyermek születik a kistelepüléseken. Emiatt 170 település közel egymilliárd forint értékben építhet majd és újíthat fel játszóteret.
Népszerű volt még a kommunális eszközbeszerzési pályázat is. Ennek köszönhetően az önkormányzatok hatékonyan, adott esetben motorizáltan végezhetik el azokat a feladatokat, amelyeket korábban azok a közmunkások láttak el, akik időközben az üzleti szférában helyezkedtek el.
77 település vásárolt mezőgazdasági gépjárművet, vagy kisbuszt a pályázatoknak köszönhetően. Gyopáros Alpár videójában azt is kiemelte, hogy jövő évtől azok a települések is részesülhetnek a jármű beszerzési program támogatásaiból, amelyek 1000 és 1500 fő közötti lakossággal rendelkeznek.
Ezek a települések olyan támogatásokban is részesülhetnek majd, mint például a temetői és egyéb infrastrukturális fejlesztések, illetve az orvosi és oktatási eszközök beszerzése.
Nyitókép: MTI
