10. 07.
kedd
óvodaudvar Magyar Falu Program iskola vidék

Új lendületet kapott a magyar vidék: 905 település nyert fejlesztési támogatást

2025. október 07. 12:18

A játszótér- és udvarfejlesztés lett az egyik legnépszerűbb pályázati cél, de az intézmények is sorra újulnak meg.

2025. október 07. 12:18
null

„905 magyarországi települést nyert pályázati támogatást a Magyar Falu Program legfrissebb kiírásán” – jelentett be Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő Facebook-videójában.

Ez több mint 10 milliárd forintnyi támogatást jelent.

Ezeknek a pályázatoknak több mint a felét ingatlan fejlesztésre folyósították. Ezek közé tartoznak az óvodák, iskolák és szociális intézmények fejlesztései. A támogatásoknak köszönhetően több mint 300 épület fog megújulni.

Az egyik legnépszerűbb pályázati alprogram a játszóterek és az iskola és óvodaudvarok fejlesztése volt”

– emelte ki a képviselő.

Ennek oka, hogy egyre több gyermek születik a kistelepüléseken. Emiatt 170 település közel egymilliárd forint értékben építhet majd és újíthat fel játszóteret.

Népszerű volt még a kommunális eszközbeszerzési pályázat is. Ennek köszönhetően az önkormányzatok hatékonyan, adott esetben motorizáltan végezhetik el azokat a feladatokat, amelyeket korábban azok a közmunkások láttak el, akik időközben az üzleti szférában helyezkedtek el.

77 település vásárolt mezőgazdasági gépjárművet, vagy kisbuszt a pályázatoknak köszönhetően. Gyopáros Alpár videójában azt is kiemelte, hogy jövő évtől azok a települések is részesülhetnek a jármű beszerzési program támogatásaiból, amelyek 1000 és 1500 fő közötti lakossággal rendelkeznek.

Ezek a települések olyan támogatásokban is részesülhetnek majd, mint például a temetői és egyéb infrastrukturális fejlesztések, illetve az orvosi és oktatási eszközök beszerzése.

Nyitókép: MTI

