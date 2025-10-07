Új lendületet kapott a magyar vidék: 905 település nyert fejlesztési támogatást

– emelte ki a képviselő.

Ennek oka, hogy egyre több gyermek születik a kistelepüléseken. Emiatt 170 település közel egymilliárd forint értékben építhet majd és újíthat fel játszóteret.

Népszerű volt még a kommunális eszközbeszerzési pályázat is. Ennek köszönhetően az önkormányzatok hatékonyan, adott esetben motorizáltan végezhetik el azokat a feladatokat, amelyeket korábban azok a közmunkások láttak el, akik időközben az üzleti szférában helyezkedtek el.

77 település vásárolt mezőgazdasági gépjárművet, vagy kisbuszt a pályázatoknak köszönhetően. Gyopáros Alpár videójában azt is kiemelte, hogy jövő évtől azok a települések is részesülhetnek a jármű beszerzési program támogatásaiból, amelyek 1000 és 1500 fő közötti lakossággal rendelkeznek.