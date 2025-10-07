Nagy bejelentést tett a miniszter: jön a gazdaságvédelmi csomag

Berobbant a hír: váratlan húzásra szánta el magát a kormány
Új fokozatra kapcsolhatnak a hazai vállalkozások – közölte az NGM.
A kabinet novemberben új intézkedéscsomagot fogad el, mely adócsökkentést és beruházási támogatásokat is tartalmaz.
A kormány novemberben tervezi elfogadni az új, átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adó csökkentését és más, a vállalkozásokat segítő intézkedéseket – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio keddi konferenciáján.
A Budapest Economic Forumon a tárcavezető elmondta:
a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatását is bővíteni, ezt szolgája a négy plusz egy lépésből álló gazdaságélénkítő csomag.
A cél, hogy a vállalkozások számára kiszámítható, kedvező forráskörnyezetet biztosítsanak, ezzel ösztönözve a beruházásokat és a gazdasági növekedést – hangsúlyozta.
Ennek része a kkv-k támogatása kedvező forráslehetőségekkel. A kormány a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinek kamatait is 3 százalékra csökkentette, emellett 20 milliárd forintos kerettel újra meghirdetik a Demján Sándor Programon belül, a kkv-at célzó, 1+1 beruházásösztönző támogatási programot. A kormány tervei között szerepel egy 5 elemű kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedéscsomag elfogadása, a mesterséges intelligencia elterjesztése, továbbá az energiafüggetlenség növelése akkumulátoros tárolórendszerek támogatásával.
(MTI)
Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI
