Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nemzetgazdasági Demján Sándor Program kkv Széchenyi Kártya Program kamat hitel

Nagy bejelentést tett a miniszter: jön a gazdaságvédelmi csomag

2025. október 07. 11:23

A kabinet novemberben új intézkedéscsomagot fogad el, mely adócsökkentést és beruházási támogatásokat is tartalmaz.

2025. október 07. 11:23
null

A kormány novemberben tervezi elfogadni az új, átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adó csökkentését és más, a vállalkozásokat segítő intézkedéseket – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio keddi konferenciáján.

Ezt is ajánljuk a témában

A Budapest Economic Forumon a tárcavezető elmondta: 

a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatását is bővíteni, ezt szolgája a négy plusz egy lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. 

A cél, hogy a vállalkozások számára kiszámítható, kedvező forráskörnyezetet biztosítsanak, ezzel ösztönözve a beruházásokat és a gazdasági növekedést – hangsúlyozta.

Ennek része a kkv-k támogatása kedvező forráslehetőségekkel. A kormány a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinek kamatait is 3 százalékra csökkentette, emellett 20 milliárd forintos kerettel újra meghirdetik a Demján Sándor Programon belül, a kkv-at célzó, 1+1 beruházásösztönző támogatási programot. A kormány tervei között szerepel egy 5 elemű kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedéscsomag elfogadása, a mesterséges intelligencia elterjesztése, továbbá az energiafüggetlenség növelése akkumulátoros tárolórendszerek támogatásával.

(MTI)

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2025. október 07. 12:26
uszoda Bénán hazudsz, sokadnick.
Válasz erre
0
0
uszoda
2025. október 07. 12:17
ujuj-júj----- ezekl megvédik az államcsődjüket, nehogy kilábalhassunk belőle...
Válasz erre
0
2
Mich99
2025. október 07. 11:46
Patkány Peti falra fog mászni...
Válasz erre
1
0
ertonszena
•••
2025. október 07. 11:35 Szerkesztve
Azon röhögök, hogy nézem, miért ment ma reggel hirtelen 391 forint fölé az euró, és a vg.hu-n szabadesésről és „örültetes értékevesztésről” írnak. Már meg sem nézem, hogy akkor az árfolyam minimális romlása láttán is belül örömtüzeket gyújtó, kifelé teljes összeomlást deliráló FOS-portálok mit írnak. Ehhez képest a VG szerint az van, hogy Nagy Márton ezen az eseményen mondott valami olyat, hogy „a külső és a belső környezet egyaránt indokolhatja már a kamatcsökkentés megindítását hazánkban”. Na, erre tört ki a forinthiszti. A kamatot egyébként a Magyar Nemzeti Bank határozza meg.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!