Nagy bejelentést tett a miniszter: jön a gazdaságvédelmi csomag

Ennek része a kkv-k támogatása kedvező forráslehetőségekkel. A kormány a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinek kamatait is 3 százalékra csökkentette, emellett 20 milliárd forintos kerettel újra meghirdetik a Demján Sándor Programon belül, a kkv-at célzó, 1+1 beruházásösztönző támogatási programot. A kormány tervei között szerepel egy 5 elemű kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedéscsomag elfogadása, a mesterséges intelligencia elterjesztése, továbbá az energiafüggetlenség növelése akkumulátoros tárolórendszerek támogatásával.

(MTI)

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

