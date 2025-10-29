Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hatalomátvétel Móna Márk börtön uniós munkahely stáb hírek kísérlet

Ugye nem olyan lenne a budapesti gyors, mint a lengyel?

2025. október 29. 07:37

Donald Tusk lengyel miniszterelnök emberei akár huszonöt évre is leültetnék a Budapesten tartózkodó volt jobboldali lengyel igazságügyi minisztert.

2025. október 29. 07:37
null
Móna Márk
Móna Márk

„A tegnapi napon jött a hír, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök emberei akár huszonöt évre is leültetnék a Budapesten tartózkodó volt jobboldali lengyel igazságügyi minisztert, miután az kritizálta a lengyel kormányt.

Lengyelországban nem ez az első tisztogatási kísérlet a jogállamiságtól pezsgő Tusk-kormány részéről. Korábban a teljes lengyel állami televízió stábját rángatták ki, mivel az előző adminisztrációhoz kötötték őket. A hatóságok behatoltak az épületbe, és a legrosszabb diktatúrákhoz hasonló eljárással intézkedtek. Donald Tusk botrányos hatalomátvételéről a napokban egy dokumentumfilmet is bemutattak.

És mit csinál ilyenkor az Európai Unió? Tapsol, örül, és kéz kezet mos alapon önti az uniós forrásokat Lengyelországba. Hiszen őket csak egy dolog érdekli: csak ne a patrióták!

És most evezzünk át egy kicsit hazánkba. Mi is történik éppen? Van egy kihívó, aki mindent bevetve próbálja átvenni a hatalmat, és az összes hazugságot kiokádva magából hergel és megtéveszt. »Szeretetországot« hirdet, de közben börtönnel, munkahely-bezárásokkal és vagyonvisszaszerzéssel fenyeget — pontosan úgy, ahogy azt most a gyakorlatban csinálja Donald Tusk.”

Nyitókép forrása: Móna Márk Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!