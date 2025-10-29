„A tegnapi napon jött a hír, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök emberei akár huszonöt évre is leültetnék a Budapesten tartózkodó volt jobboldali lengyel igazságügyi minisztert, miután az kritizálta a lengyel kormányt.

Lengyelországban nem ez az első tisztogatási kísérlet a jogállamiságtól pezsgő Tusk-kormány részéről. Korábban a teljes lengyel állami televízió stábját rángatták ki, mivel az előző adminisztrációhoz kötötték őket. A hatóságok behatoltak az épületbe, és a legrosszabb diktatúrákhoz hasonló eljárással intézkedtek. Donald Tusk botrányos hatalomátvételéről a napokban egy dokumentumfilmet is bemutattak.

És mit csinál ilyenkor az Európai Unió? Tapsol, örül, és kéz kezet mos alapon önti az uniós forrásokat Lengyelországba. Hiszen őket csak egy dolog érdekli: csak ne a patrióták!

És most evezzünk át egy kicsit hazánkba. Mi is történik éppen? Van egy kihívó, aki mindent bevetve próbálja átvenni a hatalmat, és az összes hazugságot kiokádva magából hergel és megtéveszt. »Szeretetországot« hirdet, de közben börtönnel, munkahely-bezárásokkal és vagyonvisszaszerzéssel fenyeget — pontosan úgy, ahogy azt most a gyakorlatban csinálja Donald Tusk.”

