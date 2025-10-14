Ft
Papp Réka Kinga Donald Trump Orbán Viktor Egyiptom Egyesült Államok

Tombol a baloldali újságíró: számára nem jelent semmit, ami Orbánnal történt (VIDEÓ)

2025. október 14. 12:47

Nehezen dolgozzák fel a miniszterelnök történelmi diplomáciai sikerét a liberálisok.

2025. október 14. 12:47
null

Úgy látszik, a baloldal nehezen viseli, hogy Donald Trump meghívására a hétvégén Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen volt a békecsúcson Egyiptomban.

Az ATV műsorában Papp Réka Kinga baloldali, Soros-aktivista újságíró azt bizonygatta, hogy valójában semmit sem jelent, hogy a világ vezető hatalmának elnöke meghívta a magyar kormányfőt egy történelminek tekinthető békekonferenciára.

Papp szerint ez csupán „diplomáciai gesztus” volt, és az újságíró állítása szerint a Trump és Orbán közötti barátság csak „látszattevékenység”, amelyet félreértelmeznek.

Továbbá határozottan kijelentette, hogy Donald Trump diplomáciai téren tájékozatlan.

Mint ismert, a hétfői eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írták alá a Közel-keleti Béketervet. Az eseményre összesen 22 ország kapott meghívást, Európából pedig mindössze hat ország, köztük Magyarország. A békemegállapodás aláírását követően Donald Trump beszédében remek vezetőnek nevezte Orbán Viktort. Hozzátette, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a véleményével, de „ők nem számítanak” – fogalmazott. Trump azt is elmondta, hogy „Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni”.

Az amerikai elnök kifejtette, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort. „Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Száz százalékban mögöttetek állunk!” – fogalmazott az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel 

 

