Tombol a baloldali újságíró: számára nem jelent semmit, ami Orbánnal történt (VIDEÓ)

Mint ismert, a hétfői eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írták alá a Közel-keleti Béketervet. Az eseményre összesen 22 ország kapott meghívást, Európából pedig mindössze hat ország, köztük Magyarország. A békemegállapodás aláírását követően Donald Trump beszédében remek vezetőnek nevezte Orbán Viktort. Hozzátette, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a véleményével, de „ők nem számítanak” – fogalmazott. Trump azt is elmondta, hogy „Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni”.

Az amerikai elnök kifejtette, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort. „Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Száz százalékban mögöttetek állunk!” – fogalmazott az Amerikai Egyesült Államok elnöke.