Tombol a baloldali újságíró: számára nem jelent semmit, ami Orbánnal történt (VIDEÓ)

„Viktor!” – így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson (VIDEÓ)
Az amerikai elnök szinte el sem akarta engedni a magyar kormányfőt.
Nehezen dolgozzák fel a miniszterelnök történelmi diplomáciai sikerét a liberálisok.
Úgy látszik, a baloldal nehezen viseli, hogy Donald Trump meghívására a hétvégén Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen volt a békecsúcson Egyiptomban.
Az ATV műsorában Papp Réka Kinga baloldali, Soros-aktivista újságíró azt bizonygatta, hogy valójában semmit sem jelent, hogy a világ vezető hatalmának elnöke meghívta a magyar kormányfőt egy történelminek tekinthető békekonferenciára.
Papp szerint ez csupán „diplomáciai gesztus” volt, és az újságíró állítása szerint a Trump és Orbán közötti barátság csak „látszattevékenység”, amelyet félreértelmeznek.
Továbbá határozottan kijelentette, hogy Donald Trump diplomáciai téren tájékozatlan.
Mint ismert, a hétfői eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írták alá a Közel-keleti Béketervet. Az eseményre összesen 22 ország kapott meghívást, Európából pedig mindössze hat ország, köztük Magyarország. A békemegállapodás aláírását követően Donald Trump beszédében remek vezetőnek nevezte Orbán Viktort. Hozzátette, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a véleményével, de „ők nem számítanak” – fogalmazott. Trump azt is elmondta, hogy „Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni”.
Az amerikai elnök kifejtette, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort. „Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Száz százalékban mögöttetek állunk!” – fogalmazott az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
