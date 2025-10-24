„Többet kellene beszélni '56-ról, hogy a fiatalok jobban megértsék, milyen igazi diktatúrában élni” – Csigás Zoltán Ede a Mandinernek

Csigás Zoltán Ede Budapesten született 1943. július 1-jén. A Szegedi Tanár képző Főiskolán végzett biológia–technika szakos tanárként. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület elnöke, a Szabadságharcosokért Közalapítvány kurátora, a Liszt Ferenc Alapítvány elnöke, a Lámpás újság felelős kiadója.

Amikor telefonon egyeztettük a találkozónk időpontját, tett egy megjegyzést a témával kapcsolatban. Emlékszik, mi volt az?

Arra gondol, hogy fakul 1956 emléke?

Igen, és abban maradtunk, ezt majd kitárgyaljuk. Nos?

Utassy József, egyik kedvenc költőm írja Október című versében: „Mert fakítja forradalmad / fényét, ki hallgatván hallgat, / fakítja forradalmad.” Tehát nemcsak fakul, fakítják is, mert hallgatnak róla. Szerintem ma a fiatalok nem tudják a helyén értékelni ötvenhatot.

Ezt miből gondolja?

Mondogatják egyesek, hogy forradalomra lenne szükség, vagy csúnyább kifejezéssel lázadásra, mert diktatúra van. Leginkább fiataloktól hallom ezt. Nagyot tévednek, de nem az ő hibájuk.