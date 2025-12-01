Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
forradalom jakobinus alkotmány baloldal

A francia forradalmat még mindig a „nagy” jelzővel említik az iskolákban – pedig sokkal inkább illene hozzá a „gyalázatos” jelző

2025. december 01. 16:55

Az osztályellenség kollektív likvidálásának Vendée a prototípusa.

2025. december 01. 16:55
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

A francia forradalmat még mindig a „nagy” jelzővel illetik a történelemkönyvek, így tanítják az iskolában. Pedig sokkal inkább illene hozzá a „gyalázatos” jelző. A francia forradalommal szemben fogalmazódtak meg a tudatos politikai konzervativizmus első alapmunkái, a brit Edmund Burke töprengései és a francia Joseph de Maistre elmélkedései. 

Az esemény nem pusztán fegyveres felfordulás és a politikai vezetés erőszakos cseréje volt, hanem teljes szakítás a múlttal.

A felvilágosodás és a megjelenő radikális baloldal álmai egyesültek: a történelem újraindítása a nulláról „tiszta lappal”, a régi helyett egy radikálisan új rend létrehozása a semmiből, mégpedig a társadalom és mindenekelőtt az ember „megjavítása” által és érdekében. Ez az optimista emberjavító és társadalommérnökösködő hit türelmetlen erőszakoskodással párosult azokkal szemben, akiket a „haladás” ellenségeiként azonosítottak: királypártiak, arisztokraták. Aztán a forradalom balratolódásával, mint azt tudjuk, a jakobinusok likvidálták a „burzsoá” gironde-pártiakat, majd a jakobinus vezető Robespierre maga is áldozatául esett a diktatúrának – a forradalom felfalta gyermekeit. A konzervatívok azóta is vitáznak arról, hogy vajon meg lehetett volna állítani a folyamatot, vagy a forradalom egyben kapható csomag, avagy olyan lejtő, amelyen nem lehet megállni, le kell csúszni az aljáig. A „konzervatív” ki­fejezést is a francia ellenforradalmárok használták először: Louis de Bonald szóban, François-René de Chateaubriand író és diplomata, a francia romantika atyja pedig az általa alapított lap, a Le Conservateur címében. 

Összesen 9 komment

mr-nem-semmi
2025. december 01. 18:25
Én kérem, továbbra is a "Nagy" jelzővel illetem! Így e: "A Nagy Francia Elsötétülés"
yalaelnok
2025. december 01. 17:43
patkánylázadás volt; előkép: Cromwell és a vasbordások kiirtották a papságot, a szerzetesrendeket, lerombolták, szétverték, kőbányának használták a templomok nagy részét, szétverték az egyetemeket és minden intézményt, amit a régi rendszerhez kötöttek Vendée teljes kiirtása kis epizód volt soha nem épült fel ebből a csapásból a francia társadalom
rasdi1
2025. december 01. 17:38
Bármennyire is érdekesnek tartom a témát, ezért nem fogok előfizetni. Mindenesetre írásban legeklatánsabban egy operettben találkoztam a francia forradalomnak evvel az folyamatában is érthető feldolgozásával. (A korabeli műsorfüzet szerint egy japán regény szolgáltatta a feldolgozás alapját. Sajnos sem a szerzőre, sem a regény címére nem emlékszem.) Annyit olvastam még valahol egy a "hivatalos"-tól eltérő említésnél, hogy a XVIII. szdban talán pont a forradalom kitörését megelőző időszakban volt a legmagasabb az életszínvonal Fr.o-ban. Mindenesetre ez is felhívja a figyelmet arra, hogy hivatalos történelmi ismereteink körül "valami van". Az ilyen kétségek erősen alátámasztják a legkülönbözőbb elméletek létjogosultságát. Még akkor is, ha olykor valóban vannak köztük "túllihegések".
bagoly-29
•••
2025. december 01. 17:25 Szerkesztve
Ja, a csigaevők alapból jakobinusok voltak s ma is azok!
