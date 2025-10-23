Ft
Brüsszel kormányfő Békemenet Orbán Viktor miniszterelnök

„Ti is lehettek hazafiak” – így hívta a Haza védelmébe a fiatalokat Orbán Viktor

2025. október 23. 15:51

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Brüsszelből érkező fenyegetést csak a fiatalok segítségével tudja legyőzni Magyarország.

2025. október 23. 15:51
null

„Mi hisszük, hogy vannak valóságos dolgok. Valóságos Magyarország, a hazátok. Valóság a szabadság is, amiért harcoltak és meghaltak a nagyszüleitek” — kezdte a fiataloknak címzett üzenetét ma Orbán Viktor a Békemeneten.

A miniszterelnök kijelentette, hogy valóság a támadás is, amit most Brüsszel Magyarország ellen intéz. 

A békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog. Ez a való világ”

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy ezért van most szükség a fiatalokra is, akiket a miniszterelnök arra buzdított, hogy hagyjanak fel a passzivitással és ne hallgassák tovább tétlenül a Brüsszelből érkező szavakat.

A Hazát védeni igaz ügy, nem manipuláció, nem kamu, nem átverés”

– jelentette ki a kormányfő.

Ha arra vágytok, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csináltok, álljatok az igaz ügy mellé és kezdjetek hozzá. Merjél és tegyél! Kockáztass! Védd meg azt, ami a legnemesebb” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy

 az uniós intézmények „hazátlan európaiakat” akarnak és nem azt, hogy a magyar fiatalok hazafiak legyenek.

Kifejtette, hogy ezért fontos tehát, hogy az ifijak ne maradjanak a digitális világ szunnyadó rabjai. 

Orbán Viktor arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy ők is lehetnek hazafiak. „Lehettek szabad és büszke magyarok. De először le kell jönnötök a gépről, és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót” – fogalmazott a miniszterelnök.

„Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok.” – zárta a beszédét a kormányfő.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Fischer Zoltán

***

 

kimirszen
2025. október 23. 17:06
balbako_kimirszen 2025. október 23. 17:01 Ennyien nem, de tízszer ennyien voltunk. Hány ember ami a Hősök terétől az Erzsébet térig elér?
kimirszen
2025. október 23. 17:02
hernadvolgyi-2kimirszen 2025. október 23. 17:00 Zsebrádióról hablatyol a szerencsétlen vezíred, 56-ban zsebrádió? Orbán leszokott már a dadogásról?
kimirszen
2025. október 23. 17:01
Az igazi békemenet az orosz nagykövetség előtt ment el.
kimirszen
2025. október 23. 16:59
Takagikimirszen 2025. október 23. 16:47 Anyadnak hazudj Az egyik videofal mögötz ami Szépművészeti mellett van áll három Kowalski és a Vega hangosító autó. Biztos nem vagyok kinn tetű és egy képről néztem ki.
