„Ti is lehettek hazafiak” – így hívta a Haza védelmébe a fiatalokat Orbán Viktor

Orbán Viktor üzent az ellenzéki szavazóknak, beszélgetéseket szorgalmazott
A miniszterelnök szerint mindenkivel beszélni kell a választások előtt.
A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Brüsszelből érkező fenyegetést csak a fiatalok segítségével tudja legyőzni Magyarország.
„Mi hisszük, hogy vannak valóságos dolgok. Valóságos Magyarország, a hazátok. Valóság a szabadság is, amiért harcoltak és meghaltak a nagyszüleitek” — kezdte a fiataloknak címzett üzenetét ma Orbán Viktor a Békemeneten.
A miniszterelnök kijelentette, hogy valóság a támadás is, amit most Brüsszel Magyarország ellen intéz.
A békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog. Ez a való világ”
– mondta Orbán Viktor.
A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy ezért van most szükség a fiatalokra is, akiket a miniszterelnök arra buzdított, hogy hagyjanak fel a passzivitással és ne hallgassák tovább tétlenül a Brüsszelből érkező szavakat.
A Hazát védeni igaz ügy, nem manipuláció, nem kamu, nem átverés”
– jelentette ki a kormányfő.
„Ha arra vágytok, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csináltok, álljatok az igaz ügy mellé és kezdjetek hozzá. Merjél és tegyél! Kockáztass! Védd meg azt, ami a legnemesebb” – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor elmondta, hogy
az uniós intézmények „hazátlan európaiakat” akarnak és nem azt, hogy a magyar fiatalok hazafiak legyenek.
Kifejtette, hogy ezért fontos tehát, hogy az ifijak ne maradjanak a digitális világ szunnyadó rabjai.
Orbán Viktor arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy ők is lehetnek hazafiak. „Lehettek szabad és büszke magyarok. De először le kell jönnötök a gépről, és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót” – fogalmazott a miniszterelnök.
„Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok.” – zárta a beszédét a kormányfő.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Fischer Zoltán
***