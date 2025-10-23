„Ti is lehettek hazafiak” – így hívta a Haza védelmébe a fiatalokat Orbán Viktor

„Mi hisszük, hogy vannak valóságos dolgok. Valóságos Magyarország, a hazátok. Valóság a szabadság is, amiért harcoltak és meghaltak a nagyszüleitek” — kezdte a fiataloknak címzett üzenetét ma Orbán Viktor a Békemeneten.

A miniszterelnök kijelentette, hogy valóság a támadás is, amit most Brüsszel Magyarország ellen intéz.

A békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog. Ez a való világ”

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy ezért van most szükség a fiatalokra is, akiket a miniszterelnök arra buzdított, hogy hagyjanak fel a passzivitással és ne hallgassák tovább tétlenül a Brüsszelből érkező szavakat.