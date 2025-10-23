Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Békemenet Orbán Viktor

Orbán Viktor üzent az ellenzéki szavazóknak, beszélgetéseket szorgalmazott

2025. október 23. 15:18

A miniszterelnök szerint mindenkivel beszélni kell a választások előtt.

2025. október 23. 15:18
null

Orbán Viktor a Kossuth téren tartotta ünnepi beszédét október 23-án. A miniszterelnök a Békemenet résztvevői előtt elmondta:

a következő öt hónapban beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal is. Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért.

Azt is hozzátette, nem a vezetőikről beszél, hiszen nekik megvannak a „gazdáik, ők pontosan tudják, mit tesznek és mért”.

Ezt is ajánljuk a témában

„De van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormány-jelölteket támogatja” – fogalmazott a kormányfő.

El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra” 

– mondta.

A kormányfő szerint akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják. „Ha tudnak róla, ha nem”. Nem a kormányváltást támogatják, hanem a brüsszeli bürokratákat, akik rá akarják kényszeríteni Magyarországra a migrációs paktumok és bevándorlóországot akarnak csinálni Magyarországból. Akik a kormányváltást akarják nem a jobb életet, hanem éppen ellenkezőleg, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják.

És ez így van akkor is, ha ők ezt nem tudják, nem hiszik vagy nem akarják hinni. Beszélni kell hát velük!

– jelentette ki Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Fischer Zoltán 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2025. október 23. 16:16
@metálgitár Látod, kisszívem, te is elbuksz már azok az egyszerű képleten, hogy azt hiszed, bárki, aki bírálni merészeli hőn szeretett és imádott dundidat és rendszerét, az Teflonpeti rajongója, és tisza szavazó. Ezek után szerinted van értelme elkezdeni veled arról beszélgetni, pl.: hogy mért végtelenül igazságtalan és káros wz “egykulcsos” szja?
Válasz erre
0
6
dejavu
2025. október 23. 15:47
ezer milliárdokat költött propagandára és mégis meg van tévelyedve a fél ország.
Válasz erre
2
3
nogradi
2025. október 23. 15:40
Üzenném neki, hogy nyalja ki, de a büdös herpeszt még nem takarította le.
Válasz erre
0
7
dundi-fan3
2025. október 23. 15:34
Mármint azzal a válogatott gennyes szájú nyugger csürhével kéne beszélgetnem, dundi, akik bármilyen hozzászólásomra öblös kurva anyázással válaszolnak, miközben olyan ostobák, mint a reggeli meleg tehénszar? Ennek hogy kéne nekikezdeni?
Válasz erre
2
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!