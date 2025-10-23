Orbán Viktor üzent az ellenzéki szavazóknak, beszélgetéseket szorgalmazott

El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra”

– mondta.

A kormányfő szerint akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják. „Ha tudnak róla, ha nem”. Nem a kormányváltást támogatják, hanem a brüsszeli bürokratákat, akik rá akarják kényszeríteni Magyarországra a migrációs paktumok és bevándorlóországot akarnak csinálni Magyarországból. Akik a kormányváltást akarják nem a jobb életet, hanem éppen ellenkezőleg, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják.

És ez így van akkor is, ha ők ezt nem tudják, nem hiszik vagy nem akarják hinni. Beszélni kell hát velük!

– jelentette ki Orbán Viktor.