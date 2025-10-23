Orbán Viktor üzent az ellenzéki szavazóknak, beszélgetéseket szorgalmazott

Orbán Viktor: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, a forradalom szelleme nem a harcban, hanem a magyarok önbecsülésében él tovább.
A miniszterelnök szerint mindenkivel beszélni kell a választások előtt.
Orbán Viktor a Kossuth téren tartotta ünnepi beszédét október 23-án. A miniszterelnök a Békemenet résztvevői előtt elmondta:
a következő öt hónapban beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal is. Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért.
Azt is hozzátette, nem a vezetőikről beszél, hiszen nekik megvannak a „gazdáik, ők pontosan tudják, mit tesznek és mért”.
„De van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormány-jelölteket támogatja” – fogalmazott a kormányfő.
El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra”
– mondta.
A kormányfő szerint akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják. „Ha tudnak róla, ha nem”. Nem a kormányváltást támogatják, hanem a brüsszeli bürokratákat, akik rá akarják kényszeríteni Magyarországra a migrációs paktumok és bevándorlóországot akarnak csinálni Magyarországból. Akik a kormányváltást akarják nem a jobb életet, hanem éppen ellenkezőleg, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják.
És ez így van akkor is, ha ők ezt nem tudják, nem hiszik vagy nem akarják hinni. Beszélni kell hát velük!
– jelentette ki Orbán Viktor.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Fischer Zoltán
