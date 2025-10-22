Szőlő utcai álhírbotrány: újabb durva hazugságot leplezett le az ismert pszichológus (VIDEÓ)
Nyílt politikai érdekeket szolgált a Testbeszéd nevezetű Youtube-csatorna.
Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.
„Hogy mik nem vannak!
Tehát ez az idült idióta gazember, ez a Látó nevű »prédikátor«, aki olykor tud kínaiul és kézrátétellel gyógyít, ez a »koronatanú« hirtelen nem emlékszik semmire,
nem tudja, és neki senki nem mondta, ki az a Zsolti bácsi, a hazugságvizsgálatot pedig nem vállalja.
Ez utóbbit legalább tökéletesen megértem.”
