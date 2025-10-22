Ft
álhírbotrány Zsolti bácsi bűncselekmény szőlő

Tanú lesz az egész ország

2025. október 22. 14:38

Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.

2025. október 22. 14:38
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Hogy mik nem vannak! 

Tehát ez az idült idióta gazember, ez a Látó nevű »prédikátor«, aki olykor tud kínaiul és kézrátétellel gyógyít, ez a »koronatanú« hirtelen nem emlékszik semmire, 

nem tudja, és neki senki nem mondta, ki az a Zsolti bácsi, a hazugságvizsgálatot pedig nem vállalja.

Ez utóbbit legalább tökéletesen megértem."

balbako_
2025. október 22. 15:19
BEPERELNI!
Vata Aripeit
2025. október 22. 15:19
de ha ebből se lesz semmi, azaz senki sem fog börtönbe menni, max 100.000 Ft perköltséget fizetni...nos akkor zsoltik....ez nem ország, hanem egy Lakatos Márk által irányított kupleráj
kapor tyütyü
2025. október 22. 15:04 Szerkesztve
Szépen, módszeresen rájuk kell borítani a vödör szart, amiből előtte kóstolót kapnak, csak hogy érezzék a törődést. Itt van ez a Facebooktól meghülyült, következményekkel nem számoló tiszás csürhe, ideje szembesíteni őket a leírt, kimondott, megtett dolgaik hozadékával. És büntetni őket, a törvény szigorával lesújtani minden álhírterjesztőre, nem csak a Szőlő utcai ügyben, hanem egyébként minden alaptalan vádaskodásuknál. És itt külön hadd említsem meg a brüsszeli képviselők hazaárulásnak minősülő aknamunkáját, amiért nemhogy képviselői mandátum, de egyenesen börtön kell járjon, közmegvetéssel élete végéig. Most kell elejét szabni az őrületnek, mert ha gyeplőt dobunk az idióták közé, sokkal nagyobb szörnyűségekre is képesek lesznek. Most még csak pikírt utalásokkal akasztgatnak, de ha EZT megtehetik, a következő lépésben már az utcán akarnak majd lincselni. Kapnak hozzá gyúanyagot, hisz mostanában EP-képviselői mentelmi jog jár az önbíráskodásért. Cselekedni, büntetni, ütni mindet!
