Szőlő utcai álhírbotrány: újabb durva hazugságot leplezett le az ismert pszichológus (VIDEÓ)

A szakterülethez értők – a tudományos hitelesség hiánya mellett – arra is felhívták a figyelmet, hogy

sérti az etikai normákat a nyilvános diagnosztizálás, ráadásul az is erősen aggályos, hogy az illető anonim módon, az átláthatóság alapvető követelményeit megkerülve magyaráz, bujkálva a felelősségre vonás elől.

Kompetenciahatárt átlépő, diagnosztikus értelmezésnek minősülnek például azok az állítások, amelyek a pszichés működésre, pszichés állapotra vonatkozó értelmezések körébe tartoznak. A Semjén Zsoltról készült videóban ilyen példák bőven akadnak: „Ez a billegés nem a magabiztosság jele, ez egy ösztönös, önnyugtató mozgás, amit akkor teszünk, ha extrém stressz alatt állunk.” Az is diagnosztikus értelmezésnek minősül, amikor azt állítja az álszakértő, hogy „a teste nem hisz a saját szavainak”.

Pszichológus: a testbeszédből legfeljebb egy átfogó, kontextuális képet lehet kapni

Tudományos értelemben egyértelmű a test és a lélek összefüggése – erről már Hal Melinda beszélt a Mandinernek. A klinikai szakpszichológus rámutatott, hogy a viselkedésben és az attitűdben megjelennek olyan jelzések, amelyekből következtetni lehet arra, hogy a másik mit érez, milyen állapotban van, vagy akár kommunikációba is elegyedhetünk vele. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy relevanciája van annak, mit mutat a testünk és hogyan kommunikálunk, ugyanakkor egy-egy jelzés nagyon tág keretben értelmezhető, főleg médiamegjelenések során. Példaként említette, hogy ha valaki folyamatosan jobbra néz vagy félrepillant, az önmagában nem jelent semmit, csak az egész kontextus vizsgálatával lehet általános következtetéseket levonni.