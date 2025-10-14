Lehullt a lepel a Magyar Honvédség jövőjéről: komoly lépésekre szánták rá magukat a szakemberek

A tárcavezető szerint minden háborúnak megvan a maga természete; az orosz-ukrán háború sajátosságát ugyanakkor az adja, hogy részben a drónok és egyéb szenzorok által a frontvonalakon szinte semmi nem történik láthatatlanul. „Az egész hadviselés egy háromdimenziós térben történik”, „miközben a gyalogsági harcban előre kell néznünk a katonáknak, állandóan az eget is pásztázniuk kell”.

Ez a transzparencia nagyban megváltoztatta a hadviselés természetét, és ehhez a magyar haderőnek is alkalmazkodnia kell mélyreható folyamatok elindításával a honvédségben, mondta a honvédelmi miniszter, ezért radikális változások indultak meg a magyar haderőben, amely már támaszkodik a digitalizációra, és lehetőséget is lát benne. „Higgyék el, a katonák két dolgot nem szeretnek: a radikalizmust és a változást. (...) Mégis nagy szükség volt arra, hogy a honvédség folyamatait, szervezetét, szervezeti kultúráját, rendszerváltoztatás óta magunk előtt tolt problémával szembesülve ezeken változtassunk” – fogalmazott.

Kijelentette, a digitalizációt és az innovációt a Magyar Honvédség sem kerülheti ki.

Tudjuk, a jövőt nem várni kell, hanem építeni – nekünk ebben helyünk és szerepünk kell legyen. Ennek szellemében fejlesztjük hightech eszközökkel a haderőnket” – fogalmazott.

